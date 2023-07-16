Хрумкі квашені огірки на зиму. Тримайте старовинний рецепт
Квашення огірків - відмінний спосіб заготувати цей овоч на зиму. Вони корисні, на відміну від маринованих, але часто виходять м'якими через процес бродіння. Як же зробити огірочки хрумкими?
Старовинним рецептом поділилися на YouTube-каналі Ukrainian Food.
Нам знадобиться на 3-літрову банку:
- Огірки - скільки влізе
- Сіль - 1 склянка (250 мл)
- Зелень - за смаком
- Часник - 3 ст. л.
Як приготувати
Відберіть найкрасивіші огірки, вимийте і досить щільно закладіть в банки.
Засипте в кожну банку сіль і залийте звичайною холодною водою.
Нещільно прикрийте і залиште бродити при кімнатній температурі протягом трьох діб.
Почистіть часник і вичавіть його, щоб було по 3 ст. л. на банку, підготуйте суцвіття кропу, листя хрону.
Повністю злийте розсіл, він нам більше не знадобиться.
Додайте в кожну банку подрібнений часник, зелень.
Залийте гарячою кип'яченою водою і щільно закатайте банки. Наші огірочки до зимового зберігання готові!
У прохолодному місці вони можуть стояти 2-3 роки.
Раніше ми писали, як приготувати швидкі консервовані огірки "без маринаду".
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