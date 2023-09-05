Получаются у всех! Держите самый лучший рецепт квашеных помидоров за 3 дня

Как приготовить квашеные помидоры

Возьмите трехлитровую банку и положите в нее такое количество помидоров, которое в нее поместится. Очень важно на дно банки положить листья хрена, зонтики укропа, листья смородины, несколько зубков чеснока, также можно и листочки базилика.

Помидоры лучше брать твердые, желательно сорта сливки, но это совсем обязательно.

Приготовьте рассол с учетом на трехлитровую банку: 1,5л холодной воды 105 г соли 1 ст. л. сахара.

Залейте ваши помидоры рассолом и наверх тоже можно положить зелень. Оставьте в теплом и темном месте на три дня, закрыв крышкой. Потом можно убрать их в холодильник и закрыть крышкой.

Для справки

В соленых помидорах содержится много ликопина - мощного антиоксиданта. Умеренное употребление этого продукта снижает риск развития патологий поджелудочной и предстательной желез, сердца и кровеносных сосудов. Томаты богаты фосфором, калием, йодом, железом и другими минералами.