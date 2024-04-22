Не виходить з модного світу: стиліст показала, як носити популярну річ цієї весни
Не помітили, як до нас завітала весна - це період, коли всі в очікуванні тепла. З моди не виходять бежеві тренчі, адже це ідеальний верхній одяг для весни.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.
Стильні варіанти
За словами експерта, ця річ гардероба з початку її впровадження в модний світ, не виходить звідти.
"Бо тренч, як і базове пальто, гармонійно поєднується з будь-яким стилем та одягом", - йдеться у повідомленні.
Стиліст зазначила, що сьогодні актуальними є не банальні мікси в образах з тренчем. Зокрема, якщо хочете виділятись з натовпу, то дотримуйте таких порад:
- оберіть цікаву текстуру тканини, замшу чи шкіру
- додавайте помітних акцентів у вигляді аксесуарів, які доповнять образ
- якщо любите колір - ваш варіант кольоровий тренч
- міксуйте тренч з полярними по стилю речами, як от зі спортивним стилем
Як стильно носити тренч (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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