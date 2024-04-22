Не виходить з модного світу: стиліст показала, як носити популярну річ цієї весни

Не помітили, як до нас завітала весна - це період, коли всі в очікуванні тепла. З моди не виходять бежеві тренчі, адже це ідеальний верхній одяг для весни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Стильні варіанти

За словами експерта, ця річ гардероба з початку її впровадження в модний світ, не виходить звідти.

"Бо тренч, як і базове пальто, гармонійно поєднується з будь-яким стилем та одягом", - йдеться у повідомленні.

Стиліст зазначила, що сьогодні актуальними є не банальні мікси в образах з тренчем. Зокрема, якщо хочете виділятись з натовпу, то дотримуйте таких порад:

оберіть цікаву текстуру тканини, замшу чи шкіру

додавайте помітних акцентів у вигляді аксесуарів, які доповнять образ

якщо любите колір - ваш варіант кольоровий тренч

міксуйте тренч з полярними по стилю речами, як от зі спортивним стилем

Як стильно носити тренч (фото: instagram.com/nata_moskalenko)