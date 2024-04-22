ua en ru
Пн, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не выходит из модного мира: стилист показала, как носить популярную вещь этой весны

Понедельник 22 апреля 2024 13:55
UA EN RU
Не выходит из модного мира: стилист показала, как носить популярную вещь этой весны Стилист показала, как стильно носить тренч (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

Не заметили, как к нам пришла весна - это период, когда все в ожидании тепла. Из моды не выходят бежевые тренчи, ведь это идеальная верхняя одежда для весны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.

Стильные варианты

По словам эксперта, эта вещь гардероба с начала ее внедрения в модный мир не выходит оттуда.

"Так как тренч, как и базовое пальто, гармонично сочетается с любым стилем и одеждой", - говорится в сообщении.

Стилист отметила, что сегодня актуальны не банальные миксы в образах с тренчем. В частности, если хотите выделяться из толпы, следуйте следующим советам:

  • выберите интересующую текстуру ткани, замшу или кожу
  • добавляйте заметных акцентов в виде аксессуаров, которые дополнят образ
  • если любите цвет - ваш вариант цветной тренч
  • миксуйте тренч с полярными по стилю вещами, как со спортивным стилем

Не выходит из модного мира: стилист показала, как носить популярную вещь этой весныНе выходит из модного мира: стилист показала, как носить популярную вещь этой весныНе выходит из модного мира: стилист показала, как носить популярную вещь этой весныНе выходит из модного мира: стилист показала, как носить популярную вещь этой весныНе выходит из модного мира: стилист показала, как носить популярную вещь этой весны

Как стильно носить тренч (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Ранее Тина Кароль показывала новый тренч и назвала его стоимость.

Также мы писали, что такое "правильный" оверсайз и кому нельзя носить этот стиль вообще.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стилист
NEWS
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова