Не выходит из модного мира: стилист показала, как носить популярную вещь этой весны
Не заметили, как к нам пришла весна - это период, когда все в ожидании тепла. Из моды не выходят бежевые тренчи, ведь это идеальная верхняя одежда для весны.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.
Стильные варианты
По словам эксперта, эта вещь гардероба с начала ее внедрения в модный мир не выходит оттуда.
"Так как тренч, как и базовое пальто, гармонично сочетается с любым стилем и одеждой", - говорится в сообщении.
Стилист отметила, что сегодня актуальны не банальные миксы в образах с тренчем. В частности, если хотите выделяться из толпы, следуйте следующим советам:
- выберите интересующую текстуру ткани, замшу или кожу
- добавляйте заметных акцентов в виде аксессуаров, которые дополнят образ
- если любите цвет - ваш вариант цветной тренч
- миксуйте тренч с полярными по стилю вещами, как со спортивным стилем
Как стильно носить тренч (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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