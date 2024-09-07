Виглядає на мільйон: скільки коштує костюм Цимбалару, який наробив галасу в мережі

Скриншот

"Мій костюм, який не залишив нікого байдужим. Включаємо "соображалку"! Було б стільки коментарів, якби я одягла звичайну сукню? Від захоплення і до сварок, що це я таке посміла одягти! Хто питав за бренд, то це Havry, а ніяк не Mugler за 4 тис. доларів, як уже порахували", - зазначила артистка у мережі.

Скриншот

Той самий костюм (фото: instagram.com/havry_btq)

Актриса обрала для зйомок сірий костюм українського бренду Havry із вовни та шовку. Вартість піджака, штанів та топу, як у Цимбалару, 18 тис. грн. Купити комплект можна у шоурумі у центрі столиці.

Хто така Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару - українська актриса театру та кіно. Ще у підлітковому віці вона зрозуміла, що хоче зніматися, тому вступила до КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого. Будучи студенткою, отримала свої перші ролі та грала у спектаклях. У 2017 році зіграла одну з головних ролей у мелодрамі "Не можу забути тобі".

В 2023 році зіграла у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Ця роль стала для акторки першою великою роботою на знімальному майданчику після початку повномасштабного вторгнення.

Цимбалару під час фотосесії (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Особисте життя

Під час навчання зустріла свого майбутнього чоловіка - актора Григорія Бакланова, відомого за роллю у серіалі "Спіймати Кайдаша". У 2019 році молодик зробив дівчині пропозицію, а в 2021 році пара одружилася.

Однак у березні 2024 року подружжя оголосило про розставання після 10 років стосунків.

Цимбалару з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)