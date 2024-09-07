Виглядає на мільйон: скільки коштує костюм Цимбалару, який наробив галасу в мережі

Українську акторку Анастасію Цимбалару засипали питаннями щодо вартості незвичного сірого костюма, в якому вона з'явилася для запису інтерв'ю Славі Дьоміну. Деякі користувачі навіть припустили, що це речі з колекції французького люксового бренду Mugler, а їх ціна - приблизно 4 тис. доларів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, скільки насправді коштує таке вбрання і де його можна придбати.
"Мій костюм, який не залишив нікого байдужим. Включаємо "соображалку"! Було б стільки коментарів, якби я одягла звичайну сукню? Від захоплення і до сварок, що це я таке посміла одягти! Хто питав за бренд, то це Havry, а ніяк не Mugler за 4 тис. доларів, як уже порахували", - зазначила артистка у мережі.
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Той самий костюм (фото: instagram.com/havry_btq)
Актриса обрала для зйомок сірий костюм українського бренду Havry із вовни та шовку. Вартість піджака, штанів та топу, як у Цимбалару, 18 тис. грн. Купити комплект можна у шоурумі у центрі столиці.
Анастасія Цимбалару - українська актриса театру та кіно. Ще у підлітковому віці вона зрозуміла, що хоче зніматися, тому вступила до КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого. Будучи студенткою, отримала свої перші ролі та грала у спектаклях. У 2017 році зіграла одну з головних ролей у мелодрамі "Не можу забути тобі".
В 2023 році зіграла у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Ця роль стала для акторки першою великою роботою на знімальному майданчику після початку повномасштабного вторгнення.
Під час навчання зустріла свого майбутнього чоловіка - актора Григорія Бакланова, відомого за роллю у серіалі "Спіймати Кайдаша". У 2019 році молодик зробив дівчині пропозицію, а в 2021 році пара одружилася.
Однак у березні 2024 року подружжя оголосило про розставання після 10 років стосунків.
Раніше Бакланов із "Спійматі Кайдаша" вперше прокоментував розлучення із Цимбалару.
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