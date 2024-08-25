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Зірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігури

Неділя 25 серпня 2024 21:42
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Зірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігури Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Анастасія Цимбалару нерідко демонструє кадри в купальнику або у відвертому вбранні. Зірка українських серіалів, якій у липні цього року виповнилося 32 роки, може похизуватися струнким тілом. І виявилося, що справа не в генетиці.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) в Stories на своїй сторінці в Instagram розкрила секрет ідеальних форм.

"Чарівної пігулки не існує"

Акторка, яка грала у серіалах "Папік", "Жіночий лікар. Нове життя" та інших, нещодавно повернулася з відпустки. І якщо під час відпочинку Цимбалару дозволяла собі повністю розслабитися, то нині повернулася до режиму.

Секрет фігури актриси - правильне харчування. Також вона займається спортом. За її словами, вона не одразу прийшла до бажаного, але нині намагається дотримуватися обраної мети.

"На жаль, чарівної пігулки не існує. Все це - результат дисципліни, часу та звички", - написала Анастасія на фото в купальнику.

Зірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігури

Зірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігури

У чому секрет стрункості Цимбалару (скріншоти)

У відпустці вона не дотримувалася правильного харчування, але нині відновлює режим й далі працює над створенням стрункої фігури.

Зірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігури

Зірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігури

Відома акторка розповіла, як досягла стрункості (скріншоти)

У минулому Анастасія була незадоволена своїм тілом. Вона зізнавалася, що навіть боялася зважуватися. І позбавитися зайвих кілограмів не допомагали навіть голодування.

Зірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігури

Цимбалару до схуднення (скріншот)

Нині ж вона відмовилася від крайнощів. Зірка займається спортом, проводить тренування в залі або вдома. Артистка качає прес, займається йогою та іноді бігає на доріжці.

Зірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігури

Фігура Цимбалару (скріншот)

Саме тому нині зірка може приміряти сміливі образи та робити відверті фото в купальнику. Вона задоволена формами й часто тішить фанів сміливими кадрами.

Зірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігуриЗірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігуриЗірка українських серіалів розкрила секрет ідеальної фігури

Цимбалару в купальнику (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

До слова, раніше епатажна блогерка Монро зізналася, що бореться з залежністю.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Бена Аффлека підозрюють у новому романі.

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