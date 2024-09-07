Выглядит на миллион: сколько стоит костюм Цимбалару, который наделал шума в сети

Украинскую актрису Анастасию Цимбалару засыпали вопросами о стоимости необычного серого костюма, в котором она появилась для записи интервью Славе Демину. Некоторые пользователи даже предположили, что это вещи из коллекции французского люксового бренда Mugler, а их цена - около 4 тыс. долларов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько на самом деле стоит такой наряд и где его можно приобрести.
"Мой костюм, не оставивший никого равнодушным. Включаем "соображалку"! Было бы столько комментариев, если бы я надела обыкновенное платье? От восторга и до ссор, что это я такое посмела надеть! Кто спрашивал за бренд, то это Havry, а никак не Mugler за 4 тыс. долларов, как уже посчитали", - отметила артистка в сети.
Скриншот
Тот самый костюм (фото: instagram.com/havry_btq)
Актриса выбрала для сьемок серый костюм украинского бренда Havry из шерсти и шелка. Стоимость пиджака, штанов и топа, как у Цимбалару, 18 тыс. грн. Купить комплект можно в шоуруме в центре столицы.
Анастасия Цимбалару - украинская актриса театра и кино. Еще в подростковом возрасте она поняла, что хочет сниматься, поэтому вступила в КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого. Будучи студенткой, получила свои первые роли и играла в спектаклях. В 2017 году сыграла одну из главных ролей в мелодраме "Не можу забути тебе".
В 2023 году сыграла в сериале "Жіночий лікар. Нове життя". Эта роль стала для актрисы первой большой работой на съемочной площадке после начала полномасштабного вторжения.
Во время учебы встретила своего будущего супруга - актера Григория Бакланова, известного по роли в сериале "Спіймати Кайдаша". В 2019 году молодой человек сделал девушке предложение, а в 2021 году пара поженилась.
Однако в марте 2024 года супруги объявили о расставании после 10 лет отношений.
Ранее Бакланов из "Спіймати Кайдаша" впервые прокомментировал развод с Цымбалару.
Читайте также о том, какой секрет идеальной фигуры Анастасии Цимбалару.