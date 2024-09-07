Выглядит на миллион: сколько стоит костюм Цимбалару, который наделал шума в сети

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"Мой костюм, не оставивший никого равнодушным. Включаем "соображалку"! Было бы столько комментариев, если бы я надела обыкновенное платье? От восторга и до ссор, что это я такое посмела надеть! Кто спрашивал за бренд, то это Havry, а никак не Mugler за 4 тыс. долларов, как уже посчитали", - отметила артистка в сети.

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Тот самый костюм (фото: instagram.com/havry_btq)

Актриса выбрала для сьемок серый костюм украинского бренда Havry из шерсти и шелка. Стоимость пиджака, штанов и топа, как у Цимбалару, 18 тыс. грн. Купить комплект можно в шоуруме в центре столицы.

Кто такая Анастасия Цимбалару

Анастасия Цимбалару - украинская актриса театра и кино. Еще в подростковом возрасте она поняла, что хочет сниматься, поэтому вступила в КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого. Будучи студенткой, получила свои первые роли и играла в спектаклях. В 2017 году сыграла одну из главных ролей в мелодраме "Не можу забути тебе".

В 2023 году сыграла в сериале "Жіночий лікар. Нове життя". Эта роль стала для актрисы первой большой работой на съемочной площадке после начала полномасштабного вторжения.

Цимбалару во время фотосессии (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Личная жизнь

Во время учебы встретила своего будущего супруга - актера Григория Бакланова, известного по роли в сериале "Спіймати Кайдаша". В 2019 году молодой человек сделал девушке предложение, а в 2021 году пара поженилась.

Однако в марте 2024 года супруги объявили о расставании после 10 лет отношений.

Цимбалару с бывшим мужем (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)