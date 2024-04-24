Виє цілий день: як зменшити стрес від самотності у собаки

Чому виникає тривога розлуки у собак

Тривога розлуки - це реакція на стрес, яку демонструє собака, коли він перебуває далеко від людини (або людей), до якої він прив'язаний.

Тіна Флорес, сертифікована кінологиня, зазначає, що відчуття собакою тривоги розлуки дуже схоже на панічну атаку у людини.

Наприклад, у людини зі страхом висоти, яку опинилася на даху будівлі, можуть спітніти долоні, пересохнути рот і почастішати серцебиття - через гормони стресу. Схожий процес відбувається й в організмі собаки.

Єдиної причини такої реакції не існує - це може бути як генетична схильність, так і травматична подія або зміна навколишнього середовища, зокрема:

зміни в сімейній динаміці (зміна власника, розлучення господарів тощо);

зміна способу життя (переїзд до іншого помешкання);

зміни в розпорядку дня (через перехід власника домашнього улюбленця з неповного робочого дня на повний).

Ознаки тривоги розлуки у собак

Собаки, які страждають від тривоги розлуки, часто вивчають сигнали господаря перед від'їздом - наприклад, як він одягає певну форму, готує обід або складає портфель - і демонструють ознаки ще до того, як людина від'їжджає.

Коли собака залишається наодинці, він може проявляти деякі (або всі) ознаки стресу від самотності:

виття і гавкіт протягом всієї відсутності господаря;

надмірна слинотеча;

втрата апетиту, навіть до улюблених смаколиків;

розлади травлення;

собака не в змозі заспокоїтись і постійно ходить туди-сюди;

спроба втекти;

псування предметів побуту.

Собака може втрачати апетит від тривоги розлуки (ілюстрація: Freepik)

Як зменшити стрес собаки від самотності

Модифікація поведінки

Найкращий спосіб допомогти вашому собаці впоратися зі стресом, пов'язаним з розлукою - це змінити його сприйняття того, що означає бути на самоті.

Наприклад, під час роботи над тривогою від самотності, ви виходите з кімнати на мить і повертаєтеся до того, як собака встигне занепокоїтися. Мета таких вправ - показати собаці, що людина йде, але вона також повертається, перш ніж собака почне панікувати.

Цей поступовий процес повинен відбуватися в темпі вашого собаки. До того ж кінолог допоможе у створенні програми модифікації поведінки, яка відповідатиме потребам вашого домашнього улюбленця.

Не залишайте собаку надовго на самоті

Одна з головних проблем у боротьбі зі страхом розлуки полягає в тому, що після початку процесу дресирування собаку ніколи не можна залишати на самоті.

Навіть якщо ви не можете бути вдома з собакою, краще попросити відповідального сусіда, друга, члена родини, або людину, яка вигулює собак, допомогти під час тренувального процесу.

Адже якщо, наприклад, ми привчаємо улюбленця до того, що йому комфортно протягом 30 хвилин, а наступного дня залишаємо його саму на дві години, ми зводимо нанівець усю роботу. А собака знову не може вірити, що господарі повернуться до того, як він почне панікувати

Дайте собаці інтерактивну іграшку

Собаки з легкою формою стресу від розлуки - наприклад, постійне скавчання або ходьба - також можуть заспокоїтися від "ритуалу" отримання ласощів, коли людина йде з дому на цілий день. Однак зоофахівці наголошують, що не варто залишати інтерактивні іграшки з їжею з собаками, які страждають від сильної тривоги розлуки.

Адже іноді через те, що іграшку з їжею дають перед від'їздом, їжа стає певним сигналом, що має статися щось погане. Після того, як собака з'їсть їжу, він зрозуміє, що його господаря все ще немає, і запанікує.

Вигулюйте собаку

Більшість собак можуть отримати користь від збільшення фізичних навантажень, особливо собаки, які мають легкий страх самотності.

Складні ігри, наприклад, пошук ласощів, захованих в іграшці-головоломці, або гра на запах, наприклад, "знайди іграшку" корисні для собак з легким страхом розлуки перед тим, як хатній улюбленець лишається наодинці.

А прості тренування трюків, відпрацювання чогось на кшталт "кружляння" або "дай п'ять" - це не просто мило і весело, розумова стимуляція допоможе розумово виснажити собаку і сприяє налаштуванню на відпочинок.

Важливо пам'ятати, що лікування тривоги розлуки, яке може здаватися непосильним завданням - повільний і тривалий процес. Не треба сварити і тим паче бити собаку - це лише закріпить страх і збільшить стрес улюбленця від самотності.

Якщо ж собака страждає від сильного стресу, який не зменшується від іграшок чи вправ, необхідно звернутися по допомогу кінолога і ветеринара, аби виключити ймовірність супутніх хвороб.