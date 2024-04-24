Воет целый день: как уменьшить стресс от одиночества у собаки

Почему возникает тревога разлуки у собак

Тревога разлуки - это реакция на стресс, которую демонстрирует собака, когда она находится далеко от человека (или людей), к которому она привязан.

Тина Флорес, сертифицированный кинолог, отмечает, что ощущение собакой тревоги разлуки очень похоже на паническую атаку у человека.

Например, у человека со страхом высоты, оказавшегося на крыше здания, могут вспотеть ладони, пересохнуть рот и участиться сердцебиение - из-за гормонов стресса. Схожий процесс происходит и в организме собаки.

Единственной причины такой реакции не существует - это может быть как генетическая предрасположенность, так и травматическое событие или изменение окружающей среды, в частности:

изменения в семейной динамике (смена владельца, развод хозяев и т.п.);

изменение образа жизни (переезд в другое жилище);

изменения в распорядке дня (из-за перехода владельца домашнего питомца с неполного рабочего дня на полный).

Признаки тревоги разлуки у собак

Собаки, страдающие от тревоги разлуки, часто изучают сигналы хозяина перед отъездом - например, как он одевает определенную форму, готовит обед или складывает портфель - и демонстрируют признаки еще до того, как человек уезжает.

Когда собака остается наедине, она может проявлять некоторые (или все) признаки стресса от одиночества:

вой и лай в течение всего отсутствия хозяина;

чрезмерное слюнотечение;

потеря аппетита, даже к любимым вкусностям;

расстройства пищеварения;

собака не в состоянии успокоиться и постоянно ходит туда-сюда;

попытка убежать;

порча бытовых предметов.

Собака может терять аппетит от тревоги разлуки (иллюстрация: Freepik)

Как уменьшить стресс собаки от одиночества

Модификация поведения

Лучший способ помочь вашей собаке справиться со стрессом, связанным с разлукой - это изменить его восприятие того, что значит быть в одиночестве.

К примеру, во время работы над тревогой от одиночества, вы выходите из комнаты на мгновение и возвращаетесь до того, как собака успеет забеспокоиться. Цель таких упражнений - показать собаке, что человек идет, но она также возвращается, прежде чем собака начнет паниковать.

Этот постепенный процесс должен происходить в темпе вашей собаки. К тому же кинолог поможет в создании программы модификации поведения, отвечающей потребностям вашего домашнего любимца.

Не оставляйте собаку надолго в одиночестве

Одна из главных проблем в борьбе со страхом разлуки состоит в том, что после начала процесса дрессировки собаку никогда нельзя оставлять в одиночестве.

Даже если вы не можете быть дома с собакой, лучше попросить ответственного соседа, друга, члена семьи или человека, который выгуливает собак, помочь во время тренировочного процесса.

Ведь если, например, мы приучаем любимца к тому, что ему комфортно в течение 30 минут, а на следующий день оставляем его на два часа, мы сводим на нет всю работу. А собака снова не может верить, что хозяева вернутся к тому, как она начнет паниковать

Дайте собаке интерактивную игрушку

Собаки с легкой формой стресса от разлуки - например, постоянное скуление или ходьба - также могут успокоиться от "ритуала" получения лакомства, когда человек уходит из дома на целый день. Однако зооспециалисты отмечают, что не стоит оставлять интерактивные игрушки с едой с собаками, страдающими от сильной тревоги разлуки.

Ведь иногда из-за того, что игрушку с едой дают перед отъездом, еда становится определенным сигналом, что должно произойти что-нибудь плохое. После того как собака съест пищу, она поймет, что ее хозяина все еще нет, и запаникует.

Выгуливайте собаку

Большинство собак могут извлечь пользу от увеличения физических нагрузок, особенно собаки, которые имеют легкий страх одиночества.

Сложные игры, например, поиск лакомства, спрятанного в игрушке-головоломке, или игра на запах, например, "найди игрушку" полезны для собак с легким страхом разлуки перед тем, как домашний любимец остается наедине.

А простые тренировки трюков, отработка чего-то вроде "кружения" или "дай пять" - это не просто мило и весело, умственная стимуляция поможет умственно истощить собаку и способствует переходу к отдыху.

Важно помнить, что лечение тревоги разлуки, которое может казаться непосильной задачей - медленный и длительный процесс. Не надо ругать и тем более бить собаку - это лишь закрепит страх и увеличит стресс любимца от одиночества.

Если собака страдает от сильного стресса, который не уменьшается от игрушек или упражнений, необходимо обратиться за помощью кинолога и ветеринара, чтобы исключить вероятность сопутствующих болезней.