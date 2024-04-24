Воет целый день: как уменьшить стресс от одиночества у собаки

Если в случае вашего даже непродолжительного отсутствия пес все время воет, теряет аппетит или портит вещи интерьера, встречая вас с испуганными глазами - скорее всего, он страдает от одиночества в разлуке с хозяином.
О том, как снизить тревожность собаки от одиночества, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PetMD.
Тревога разлуки - это реакция на стресс, которую демонстрирует собака, когда она находится далеко от человека (или людей), к которому она привязан.
Тина Флорес, сертифицированный кинолог, отмечает, что ощущение собакой тревоги разлуки очень похоже на паническую атаку у человека.
Например, у человека со страхом высоты, оказавшегося на крыше здания, могут вспотеть ладони, пересохнуть рот и участиться сердцебиение - из-за гормонов стресса. Схожий процесс происходит и в организме собаки.
Единственной причины такой реакции не существует - это может быть как генетическая предрасположенность, так и травматическое событие или изменение окружающей среды, в частности:
Собаки, страдающие от тревоги разлуки, часто изучают сигналы хозяина перед отъездом - например, как он одевает определенную форму, готовит обед или складывает портфель - и демонстрируют признаки еще до того, как человек уезжает.
Когда собака остается наедине, она может проявлять некоторые (или все) признаки стресса от одиночества:
Собака может терять аппетит от тревоги разлуки (иллюстрация: Freepik)
Модификация поведения
Лучший способ помочь вашей собаке справиться со стрессом, связанным с разлукой - это изменить его восприятие того, что значит быть в одиночестве.
К примеру, во время работы над тревогой от одиночества, вы выходите из комнаты на мгновение и возвращаетесь до того, как собака успеет забеспокоиться. Цель таких упражнений - показать собаке, что человек идет, но она также возвращается, прежде чем собака начнет паниковать.
Этот постепенный процесс должен происходить в темпе вашей собаки. К тому же кинолог поможет в создании программы модификации поведения, отвечающей потребностям вашего домашнего любимца.
Не оставляйте собаку надолго в одиночестве
Одна из главных проблем в борьбе со страхом разлуки состоит в том, что после начала процесса дрессировки собаку никогда нельзя оставлять в одиночестве.
Даже если вы не можете быть дома с собакой, лучше попросить ответственного соседа, друга, члена семьи или человека, который выгуливает собак, помочь во время тренировочного процесса.
Ведь если, например, мы приучаем любимца к тому, что ему комфортно в течение 30 минут, а на следующий день оставляем его на два часа, мы сводим на нет всю работу. А собака снова не может верить, что хозяева вернутся к тому, как она начнет паниковать
Дайте собаке интерактивную игрушку
Собаки с легкой формой стресса от разлуки - например, постоянное скуление или ходьба - также могут успокоиться от "ритуала" получения лакомства, когда человек уходит из дома на целый день. Однако зооспециалисты отмечают, что не стоит оставлять интерактивные игрушки с едой с собаками, страдающими от сильной тревоги разлуки.
Ведь иногда из-за того, что игрушку с едой дают перед отъездом, еда становится определенным сигналом, что должно произойти что-нибудь плохое. После того как собака съест пищу, она поймет, что ее хозяина все еще нет, и запаникует.
Выгуливайте собаку
Большинство собак могут извлечь пользу от увеличения физических нагрузок, особенно собаки, которые имеют легкий страх одиночества.
Сложные игры, например, поиск лакомства, спрятанного в игрушке-головоломке, или игра на запах, например, "найди игрушку" полезны для собак с легким страхом разлуки перед тем, как домашний любимец остается наедине.
А простые тренировки трюков, отработка чего-то вроде "кружения" или "дай пять" - это не просто мило и весело, умственная стимуляция поможет умственно истощить собаку и способствует переходу к отдыху.
Важно помнить, что лечение тревоги разлуки, которое может казаться непосильной задачей - медленный и длительный процесс. Не надо ругать и тем более бить собаку - это лишь закрепит страх и увеличит стресс любимца от одиночества.
Если собака страдает от сильного стресса, который не уменьшается от игрушек или упражнений, необходимо обратиться за помощью кинолога и ветеринара, чтобы исключить вероятность сопутствующих болезней.
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