"Відзначаю життя": скандальна екс-пресофіцерка ДПСУ Плантовська "загриміла" в новий скандал

Що відомо про Плантовську сьогодні

Дівчина проживає у Варшаві, насолоджується життям та активно показує, чим займається. Серед щоденних активностей - походи на депіляцію.

"Робила лазерну депіляцію дуже багато разів, шкода безефективно і дуже боляче. Я вперше спробувала безболісний лазер. Варшава, вам сюди", - написала вона під знімком із процедури.

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Проте в сторіс Плантовської можна побачити не тільки б'юті-процедури, а й так звані музичні паузи, щоправда, під російських виконавців.

У квітні дівчині виповнилося 25 років, які вона відзначила на Мальдівах. У дописі вона зазначила, що має лише одне бажання.

"В цей день навіть не знаю, що ще собі побажати, адже зрозуміла, що все до чого я йшла зараз у моїх руках. Та є одна нездійсненна моя мрія - МИР в рідній Україні", - написала вона.

Фото: instagram.com/ivankaa._________

Водночас вона жодним чином не реагує на обстріли населених пунктів України та продовжує публікувати фото розкішного життя. Так, наприклад, 24 березня під ворожий вогонь потрапили село річка на Сумщині, Оріхів на Запоріжжі та удар по плавнях на Херсонщині. У цей день Плантовська хизувалася новим одягом.

Фото: instagram.com/ivankaa._________

Крім того, додає, що "2023 її не підвів". Однак при цьому екс-пресофіцерка не враховує, що для багатьох українців зараз не найбезтурботніші часи.

Фото: instagram.com/ivankaa._________