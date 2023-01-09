Одеська прикордонниця потрапила у гучний скандал: що сталося

Прес-офіцер південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила у гучний скандал. Річ у тому, що Новий рік дівчина відсвяткувала в Парижі, а похвалитися шикарним дозвіллям вирішила в соцмережах. Деякі українці вважають це недоречним під час війни у країні, коли щодня проливається кров.

Про всі подробиці скандалу з одеською прикордонницею - читайте у матеріалі Styler.

Чим Плантовська розлютила українців

Прес-секретар південного регіонального управління прикордонної служби України вирушила на Новий рік до Парижа. Звідти вона вирішила опублікувати відверте селфі, де вона в ботфортах та міні позує на тлі Ейфелевої вежі.

Такі знімки просто розлютили деяких громадян, вони вважали недоречною таку поведінку держслужбовця під час війни, коли щодня гинуть люди, а військові захищають країну, перебуваючи у важких умовах.

Після цього Іванна видалила обліковий запис у Tik Tok і закрила сторінку у Facebook. Але фотографії та скріншоти залишилися.

Плантовська в шубі та ботфортах позує в Парижі (фото:facebook.com/iva.ivanna.98)

Що відомо про Іванну Плантовську

На сторінці у Facebook зазначається, що дівчина захоплюється фітнесом, англійською мовою, співом та фотографією.

На світлинах, які вона публікувала в мережі - дорогі машини, вбрання та інші атрибути "солодкого життя". Цікаво, що відео для соцмереж Іванна записувала під російську поп-музику.

На знімках вона позує переважно в міні, на різних люксових курортах.

Іванна Плантовська (фото: facebook.com/iva.ivanna.98)

Цікаво, що після поїздки до Парижа Іванна відзначилася у Буковелі, звідти вона теж позує у хутряній шубі та сумкою відомого бренду.

Плантовська у Буковелі (facebook.com/iva.ivanna.98)

Реакція українців на фото Плантовської

На сторінці Плантовської у коментарях українці написали їй, що вони думають про розкішні фото під час війни.

Звичайно - це ж лохи вмирають на війні, а модні чікси в Парижі тусують.

Яке ж ти убоге.

Побачити Париж та померти!

Ескорт?

Як вам не соромно під час війни?

Зазначимо, що сама Іванна поки що ніяк не відреагувала на скандал.