"Ходити ніхто не буде": у Дніпрі власниця клубу поскандалила з працівниками ТЦК (відео)

У клубі Дніпра стався конфлікт між власницею закладу та співробітниками Територіального центру комплектування, які прийшли туди для перевірки документів у чоловіків відвідувачів. Бізнес-вумен такі дії представників ТЦК обурили, і вона почала скандалити.

Відео інциденту у дніпровському клубі опубліковано у мережі.

Уточнюється, що конфліктна ситуація сталася в елітному клубі Soho.

На кадрах видно, як власниця закладу емоційно спілкується із працівниками ТЦК, стверджуючи, що вони заважають її гостям відпочивати, нібито хочуть їх забрати, і проганяла візитерів.

Військові у розмові зазначили, що нікого забирати вони не збираються, а мета їхнього відвідування клубу - проста перевірка документів.

"Ми ж їх не забираємо, нікуди не тягнемо. Зараз перевіримо людей - і на цьому все закінчиться", - відповів співробітник ТЦК.

Однак такі аргументи бізнес-вумен не переконали.

"Коли ви приходитимете, то ходити (у клуб) ніхто не буде", - озвучила свої побоювання власниця закладу.

Жінка "тикала" військовим, хамила і лаялася, а також питала у працівників ТЦУ, чому вони не на передовій.

У Дніпрі стався конфлікт між співробітниками ТЦК та володаркою елітного клубу "Soho"

Співробітники ТЦК завітали до елітного клубу "Soho", щоб перевірити документи у чоловіків, проте власниці закладу це не понравилось і вона почала їх виганяти pic.twitter.com/MtvR1zURE2 — + IgoR ꑭ BliStiv + (@Blignik) April 25, 2023

Відео: у Дніпрі в елітному клубі "Soho" стався конфлікт між власницею закладу та представниками ТЦК

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України нещодавно розширив повноваження військкоматів - їм дозволили вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від їхнього місця взяття на облік.