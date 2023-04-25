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"Ходити ніхто не буде": у Дніпрі власниця клубу поскандалила з працівниками ТЦК (відео)

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Дніпро, Вівторок 25 квітня 2023 23:47
"Ходити ніхто не буде": у Дніпрі власниця клубу поскандалила з працівниками ТЦК (відео) Колаж РБК-Україна: візит представників ТЦК до клубу Дніпра для перевірки документів закінчився скандалом
Автор: Володимир Костирін

У клубі Дніпра стався конфлікт між власницею закладу та співробітниками Територіального центру комплектування, які прийшли туди для перевірки документів у чоловіків відвідувачів. Бізнес-вумен такі дії представників ТЦК обурили, і вона почала скандалити.

Відео інциденту у дніпровському клубі опубліковано у мережі.

Уточнюється, що конфліктна ситуація сталася в елітному клубі Soho.

На кадрах видно, як власниця закладу емоційно спілкується із працівниками ТЦК, стверджуючи, що вони заважають її гостям відпочивати, нібито хочуть їх забрати, і проганяла візитерів.

Військові у розмові зазначили, що нікого забирати вони не збираються, а мета їхнього відвідування клубу - проста перевірка документів.

"Ми ж їх не забираємо, нікуди не тягнемо. Зараз перевіримо людей - і на цьому все закінчиться", - відповів співробітник ТЦК.

Однак такі аргументи бізнес-вумен не переконали.

"Коли ви приходитимете, то ходити (у клуб) ніхто не буде", - озвучила свої побоювання власниця закладу.

Жінка "тикала" військовим, хамила і лаялася, а також питала у працівників ТЦУ, чому вони не на передовій.

Відео: у Дніпрі в елітному клубі "Soho" стався конфлікт між власницею закладу та представниками ТЦК

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України нещодавно розширив повноваження військкоматів - їм дозволили вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від їхнього місця взяття на облік.

Раніше ми розповідали, за яких умов студентам можуть вручити повістку, та призвати на службу.

А також перед цим ми писали, що тепер вручення повісток в Україні відбуватиметься на камеру, що дозволить військовим та правоохоронцям легше зафіксувати правопорушення та карати за ухилення від мобілізації.

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