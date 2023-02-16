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Відвідувачку кафе в Одесі вигнали через прохання обслуговувати українською: чим обернувся скандал

Колаж РБК-Україна: відвідувачку одеського кафе вигнали через прохання обслуговувати українською мовою
Автор: Володимир Костирін

В Одесі власник закладу Cafe de Fleur відмовився обслуговувати відвідувачку українською на її прохання, після чого просто вигнав клієнтку. Жінка розмістила відповідне відео у мережі, і на ситуацію звернули увагу представники мовного омбудсмена.

Чим обернувся скандал і яких заходів буде вжито щодо власника одеського кафе - читайте у матеріалі нижче.

Саме відео про ситуацію в кафе оприлюднив журналіст Дем'ян Ганул у своєму Facebook. Чоловік на кадрах розповідає клієнтці, що він власник закладу, відмовляється говорити з відвідувачкою українською попри її прохання.

Також він просить клієнтку залишити заклад, пояснюючи тим, що "це приватна власність" і, мовляв, кафе закривається.

Відео: в Одесі власник закладу Cafe de Fleur вигнав відвідувачку через вимогу обслуговувати українською мовою

"Просто сепарське кафе з биками власниками у центрі Одеси... Вони мають закритися, все для цього зроблю", - пише Ганул.

Як зазначила представниця Уповноваженого із захисту державної мови та депутат Одеської районної ради Ярослава Вітко-Присяжнюк у Facebook, виганяти клієнтку із закладу на прохання обслуговувати державною мовою - "це більше, ніж просто порушення законодавства".

Коментуючи ситуацію в Cafe de Fleur, вона нагадала, що обслуговування державною мовою має бути "за умовчанням". Це прописано у статті 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Ще раз: обслуговування українською в українських закладах (і приватних зокрема) це не примха клієнта, а вимога чинного законодавства. За порушення якої, між іншим, передбачена адміністративна відповідальність", - йдеться у публікації.

Депутатка уточнила, що порушення з боку власника Cafe de Fleur не залишилося непоміченим і в секретаріаті мовного омбудсмена "вживають відповідних заходів". Про результати обіцяє проінформувати згодом.

"Гадаю, власник кафе сьогодні сповна відчув реакцію суспільства на подібне", - пише Вітко-Присяжнюк.

У коментарях до посту Ганула користувачі мережі звернули увагу, що зараз сторінку кафе в Instagram вже переклали українською, а також закрили всі коментарі.

Раніше повідомлялося, що у Києві дівчину не захотіли брати на роботу до російськомовної компанії, оскільки вона спілкується виключно українською.

А також ми писали про те, що перед цим у Вінниці виник мовний скандал з одним із таксистів.

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