Посетительницу кафе в Одессе выгнали из-за просьбы обслуживать на украинском: чем обернулся скандал

Само видео о ситуации в кафе обнародовал журналист Демьян Ганул в своем Facebook. Мужчина на кадрах рассказывает клиентке, что он владелец заведения, отказывается говорить с посетительницей на украинском языке, несмотря на ее просьбы.

Также он просит клиентку покинуть заведение, объясняя тем, что "это частная собственность", и, мол, кафе закрывается.

Видео: в Одессе владелец заведения Cafe de Fleur выгнал посетительницу из-за требования обслуживать на украинском языке

"Просто сепарское кафе с быками владельцами в центре Одессы... Они должны закрыться, все для этого сделаю", - пишет Ганул.

Как отметила представительница Уполномоченного по защите государственного языка и депутат Одесского районного совета Ярослава Витко-Присяжнюк в Facebook, выгонять клиентку из заведения по просьбе обслуживать на государственном языке - "это больше, чем просто нарушение законодательства".

Комментируя ситуацию в Cafe de Fleur, она напомнила, что обслуживание на государственном языке должно быть "по умолчанию". Это прописано в статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Еще раз: обслуживание на украинском в украинских заведениях (и частных в частности) это не прихоть клиента, а требование действующего законодательства. За нарушение которой, в частности, предусмотрена административная ответственность", - говорится в публикации.

Депутат уточнила, что нарушение со стороны владельца Cafe de Fleur не осталось незамеченным и в секретариате языкового омбудсмена "принимают соответствующие меры". О результатах обещает проинформировать позже.

"Думаю, владелец кафе сегодня вполне почувствовал реакцию общества на подобное", - пишет Витко-Присяжнюк.

В комментах к посту Ганула пользователи сети обратили внимание, что сейчас страницу кафе в Instagram уже перевели на украинский язык, а также закрыли все комментарии.