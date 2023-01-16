"Я вас висаджу": у Вінниці таксист відмовився говорити українською мовою та пригрозив пасажирам
У Вінниці таксист служби "Uber" відмовився говорити з пасажирами українською мовою. Зокрема, він пригрозив жінкам тим, якщо їм щось не подобається, то він висадить їх з машини.
Відео з'явилось у вінницькому Telegram-каналі.
Як таксист пояснив свої дії
За словами таксиста, він везе пасажирів тільки з точки "А" в точку "Б", тому не зобов'язаний говорити українською мовою.
Також на питання пасажирки, чому водій під час війни розмовляє мовою ворога, він відповів: "І що?"
"На нас кожного дня летять ракети, а ви спілкуєтесь мовою ворога. А ви взагалі знаєте мовний закон. Що послуги мають надаватися лише українською мовою", - сказала жінка.
Він заявив, що "Uber" не надає послуги таксі та пригрозив, що висадить пасажирок з машини.
"Uber" не таксі. От почитайте. Він ніколи не був таксі. Ви зараз договоритесь і я вас висаджу", - сказав водій.
Після цього, жінка сказала, що зняла всі його слова на камеру та подасть на нього заяву у поліцію.
"У нас війна йде 8 років, чому раніше так не говорили", - додав чоловік.
Раніше ми повідомляли, що Злату Огневич вигнав з машини таксист за українську мову.
Також у Хмельницькому патрульний відмовився спілкуватися з жінкою українською мовою.