Вперше в історії! Дуже відвертий кліп українського гурту - у топ-100 найпопулярніших у світі

Кліп Latexfauna - у світових трендах

"Бачите, а ви казали, що Latexfauna - це х*йня. Воно то так. Але наш кліп "Masandra" залетів у світові тренди YouTube і увійшов у сотню музичних відео у світі. Майже щодня він набирає по мільйону переглядів", - прокоментували подію й виконавці.

Відомо, що відеороботу для українців створив кліпмейкер Інді Хаїт. Це перше відео українського артиста за багато років, яке опинилося в глобальному музичному чарті.

"Ми зняли найвідвертіший кліп в історії українського шоу-бізнесу. Тепер ви розумієте наше життєве кредо – "лизати мед прямо з вулика", а хто цього не робить, той бідолаха, сорян", - саме так коментували прем’єру учасники Latexfauna.

Гурт Latexfauna (фото: instagram.com/latexfauna)

У рейтингу ТОП 100 Global Music Videos також опинилися такі світові зірки, як Бруно Марс, Леді Гага, Біллі Айліш та багато інших.

Прем’єра відвертого відео викликала бурхливу реакцію в мережі. Багато користувачів захоплювалися оригінальністю ролика та його відвертістю, хоча дехто не поділяв такого ентузіазму. Однак той факт, що кліп Latexfauna став причиною активних обговорень, залишається незмінним.

Що відомо про гурт Latexfauna

До слова, Latexfauna - український гурт у жанрі чилвейв, який був створений у 2015 році. Артисти виконують пісні українською мовою та суржиком. До складу гурту входять автор і вокаліст Дмитро Зезюлін, гітарист Ілля Случанко, бас-гітарист Олександр Димань, клавішник Олександр Мильніков та барабанщик Максим Гребінь.

Музиканти, в дещо іншому тоді складі, почали грати разом ще у студентські роки, коли навчалися в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Після завершення навчання вони тимчасово припинили музичний проєкт, але через п’ять років створили новий гурт із яскравою та оригінальною назвою.

Перша увага до Latexfauna з’явилася завдяки синглу "Аях*аска", який вперше прозвучав у програмі "Утренняя порка" на радіо "Аристократи". Дмитро Зезюлін розповідав, що для композиції було створено дев’ять різних аранжувань, доки Олександр Димань не запропонував біт із джембе (західноафриканський барабан у формі кубка, - прим. ред.), який і використали в остаточній версії.

Дискографія гурту складається з двох альбомів: Ajahuaska (2018) і Senbernar (2022).