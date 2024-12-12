Впервые в истории! Очень откровенный клип украинской группы - в топ-100 самых популярных в мире

Клип Latexfauna - в мировых трендах

"Видите, а вы говорили, что Latexfauna - это х*йня. Оно то так. Но наш клип "Masandra" залетел в мировые тренды YouTube и вошел в сотню музыкальных видео в мире. Почти каждый день он набирает по миллиону просмотров", - прокомментировали событие и исполнители.

Известно, что видеоработу для украинцев создал клипмейкер Инди Хаит. Это первое видео украинского артиста за много лет, которое оказалось в глобальном музыкальном чарте.

"Мы сняли самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса. Теперь вы понимаете наше жизненное кредо - "лизать мед прямо из улья", а кто этого не делает, тот бедняга, сорян", - именно так комментировали премьеру участники Latexfauna.

Группа Latexfauna (фото: instagram.com/latexfauna)

В рейтинге ТОП 100 Global Music Videos также оказались такие мировые звезды, как Бруно Марс, Леди Гага, Билли Айлиш и многие другие.

Премьера откровенного видео вызвала бурную реакцию в сети. Многие пользователи восхищались оригинальностью ролика и его откровенностью, хотя некоторые не разделили такого энтузиазма. Однако тот факт, что клип Latexfauna стал причиной активных обсуждений, остается неизменным.

Что известно о группе Latexfauna

К слову, Latexfauna - украинская группа в жанре чилвейв, которая была создана в 2015 году. Артисты исполняют песни на украинском языке и суржике. В состав группы входят автор и вокалист Дмитрий Зезюлин, гитарист Илья Случанко, бас-гитарист Александр Дымань, клавишник Александр Мыльников и барабанщик Максим Гребинь.

Музыканты, в несколько ином тогда составе, начали играть вместе еще в студенческие годы, когда учились в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. После завершения обучения они временно прекратили музыкальный проект, но через пять лет создали новую группу с ярким и оригинальным названием.

Первое внимание к Latexfauna появилось благодаря синглу "Аях*аска", который впервые прозвучал в программе "Утренняя порка" на радио "Аристократы". Дмитрий Зезюлин рассказывал, что для композиции было создано девять различных аранжировок, пока Александр Дымань не предложил бит с джембе (западноафриканский барабан в форме кубка, - прим. ред.), который и использовали в окончательной версии.

Дискография группы состоит из двух альбомов: Ajahuaska (2018) и Senbernar (2022).