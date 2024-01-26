Відтепер програма "єОселя" діятиме по-новому: що треба знати українцям

Можна придбати житловий будинок

"Відтепер у рамках іпотечної програми "єОселя" можна придбати також житловий будинок. Під житловим будинком законодавець має на увазі як індивідуальний будинок, так і блокований, - так званий котедж чи таунхаус. Раніше у доступний кредит можна купити лише квартиру у житловому будинку", - пояснюють юристи.

Уточнено перелік житла, яке не можна взяти в іпотеку

Не можна отримати кредит на:

житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 10 років до дати укладення договору, якщо такий об’єкт нерухомості розташований в м. Києві або в обласному центрі

житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 3 роки до дати укладення договору іпотеки, для ВПО та інших громадян, які не мають житла, або житло яких менше за передбачену законодавством норму

майнові права на житловий будинок, що будується

житловий будинок, розташований на земельній ділянці, яка не належить до земель житлової та громадської забудови

дачний або садовий будинок

Визначено граничну площу будинку, який можна взяти в іпотеку

Нормативна площа житлового будинку, що надається для сім’ї з однієї особи (одинока особа), становить не більше ніж 62,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї. Тобто, максимальна площа на сім'ю з 4-осіб - 125,5 кв.м.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати пільговий іпотечний кредит під 7% річних, якщо вони відповідають таким вимогам: