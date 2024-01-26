UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відтепер програма "єОселя" діятиме по-новому: що треба знати українцям

Що треба знати про умови надання кретиду по програмі "єОселя" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Сьогодні, 26 січня, набирає чинності постанова Кабміну про ряд змін, які стосуються державної іпотечної програми "єОселя".

Про те, що змінилося в умовах програми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.

Можна придбати житловий будинок

"Відтепер у рамках іпотечної програми "єОселя" можна придбати також житловий будинок. Під житловим будинком законодавець має на увазі як індивідуальний будинок, так і блокований, - так званий котедж чи таунхаус. Раніше у доступний кредит можна купити лише квартиру у житловому будинку", - пояснюють юристи.

Уточнено перелік житла, яке не можна взяти в іпотеку

Не можна отримати кредит на:

  • житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 10 років до дати укладення договору, якщо такий об’єкт нерухомості розташований в м. Києві або в обласному центрі
  • житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 3 роки до дати укладення договору іпотеки, для ВПО та інших громадян, які не мають житла, або житло яких менше за передбачену законодавством норму
  • майнові права на житловий будинок, що будується
  • житловий будинок, розташований на земельній ділянці, яка не належить до земель житлової та громадської забудови
  • дачний або садовий будинок

Визначено граничну площу будинку, який можна взяти в іпотеку

Нормативна площа житлового будинку, що надається для сім’ї з однієї особи (одинока особа), становить не більше ніж 62,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї. Тобто, максимальна площа на сім'ю з 4-осіб - 125,5 кв.м.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати пільговий іпотечний кредит під 7% річних, якщо вони відповідають таким вимогам:

  • вік від 18 до 70 років (включно)
  • платоспроможність
  • відсутність в особи та членів його сім’ї діючих пільгових державних іпотек та лізингу
  • не належать до осіб під санкціями та не перебувають у реєстрі олігархів
  • не мають у власності понад законодавчо визначений мінімум (не враховуються об’єкти житлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій та/або тимчасово окупованих РФ, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, відповідно до Переліку)
Читайте РБК-Україна в Google News
Житло