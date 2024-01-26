Теперь программа "єОселя" будет действовать по-новому: что нужно знать украинцам

Сегодня, 26 января, вступает в силу постановление Кабмина о ряде изменений, касающихся государственной ипотечной программы "єОселя".
О том, что изменилось в условиях программы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.
Можно приобрести жилой дом
"Отныне в рамках ипотечной программы "єОселя" можно приобрести также жилой дом. Под жилым домом законодатель подразумевает как индивидуальный дом, так и блокированный, - так называемый коттедж или таунхаус. Раньше в доступный кредит можно купить только квартиру в жилом доме", - объясняют юристы.
Уточнен перечень жилья, которое нельзя взять в ипотеку
Нельзя получить кредит на:
жилой дом, принятый в эксплуатацию раньше чем за 10 лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Киеве или в областном центре
жилой дом, принятый в эксплуатацию раньше чем за 3 года до даты заключения договора ипотеки, для ВПЛ и других граждан, не имеющих жилья, или жилье которых меньше предусмотренной законодательством нормы
имущественные права на строящийся жилой дом
жилой дом, расположенный на земельном участке, который не относится к землям жилой и общественной застройки
дачный или садовый дом
Определена предельная площадь дома, который можно взять в ипотеку
Нормативная площадь жилого дома, предоставляемая для семьи с одного человека (одинокое лицо), составляет не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи. То есть, максимальная площадь на семью из 4-лиц - 125,5 кв.м.
Внутри перемещенные лица могут получить льготный ипотечный кредит под 7% годовых, если они отвечают следующим требованиям:
возраст от 18 до 70 лет (включительно)
платежеспособность
отсутствие у лица и членов его семьи действующих льготных государственных ипотек и лизинга
не относятся к лицам под санкциями и не находятся в реестре олигархов
не имеют в собственности сверх законодательно определенного минимума (не учитываются объекты жилой недвижимости, расположенные на территориях активных боевых действий и/или временно оккупированных РФ, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, в соответствии с Перечнем)