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Теперь программа "єОселя" будет действовать по-новому: что нужно знать украинцам

Что нужно знать об условиях предоставления кретида по программе "єОселя" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Сегодня, 26 января, вступает в силу постановление Кабмина о ряде изменений, касающихся государственной ипотечной программы "єОселя".

О том, что изменилось в условиях программы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.

Можно приобрести жилой дом

"Отныне в рамках ипотечной программы "єОселя" можно приобрести также жилой дом. Под жилым домом законодатель подразумевает как индивидуальный дом, так и блокированный, - так называемый коттедж или таунхаус. Раньше в доступный кредит можно купить только квартиру в жилом доме", - объясняют юристы.

Уточнен перечень жилья, которое нельзя взять в ипотеку

Нельзя получить кредит на:

  • жилой дом, принятый в эксплуатацию раньше чем за 10 лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Киеве или в областном центре
  • жилой дом, принятый в эксплуатацию раньше чем за 3 года до даты заключения договора ипотеки, для ВПЛ и других граждан, не имеющих жилья, или жилье которых меньше предусмотренной законодательством нормы
  • имущественные права на строящийся жилой дом
  • жилой дом, расположенный на земельном участке, который не относится к землям жилой и общественной застройки
  • дачный или садовый дом

Определена предельная площадь дома, который можно взять в ипотеку

Нормативная площадь жилого дома, предоставляемая для семьи с одного человека (одинокое лицо), составляет не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи. То есть, максимальная площадь на семью из 4-лиц - 125,5 кв.м.

Внутри перемещенные лица могут получить льготный ипотечный кредит под 7% годовых, если они отвечают следующим требованиям:

  • возраст от 18 до 70 лет (включительно)
  • платежеспособность
  • отсутствие у лица и членов его семьи действующих льготных государственных ипотек и лизинга
  • не относятся к лицам под санкциями и не находятся в реестре олигархов
  • не имеют в собственности сверх законодательно определенного минимума (не учитываются объекты жилой недвижимости, расположенные на территориях активных боевых действий и/или временно оккупированных РФ, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, в соответствии с Перечнем)
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Жилье