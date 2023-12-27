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За яких умов можна втратити субсидію у 2024 році: перелік усіх випадків

Середа 27 грудня 2023 15:40
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За яких умов можна втратити субсидію у 2024 році: перелік усіх випадків За що можуть забрати субсидію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Житлову субсидію можуть скасувати, якщо громадянин порушив умови користування нею або ж потрапив у категорію населення, для якої ці пільги не надаються.

Про те, у яких випадках можна втратити субсидію, пише РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки публікації використали матеріали: Мінсоцполітики та ПФУ.

За яких умов можна втратити субсидію

Громадяни, які мають заборгованість за комунальні послуги ризикують втратити субсидію. Зокрема, йдеться про суму у розмірі понад 680 гривень, яка накопичилась протягом 3 місяців.

Якщо заборгованість не погасити, то ПФУ позбавить споживача субсидії. Її можна буде відновити, якщо повністю сплатити суму боргу. Або ж коли громадянин укладе договір про реструктуризацію.

Підставами для скасування субсидії можуть стати:

  • зміна місця проживання, адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретного житла
  • смерть особи, якій надавали пільги
  • якщо особа вказала неправдивий розмір доходу
  • придбання земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн

Кому не надають субсидію

У наданні субсидії відмовляють у наступних випадках:

  • якщо є повнолітній член родини, який ніде не навчається і не працює
  • площа квартири більш як 130 кв. м, а будинку - більш як 230 кв. м
  • якщо є автомобіль, випущений менш як 5 років тому, або два і більше авто, випущених менше як 15 років тому. При цьому обмеження не стосуються мопедів та велосипедів
  • є депозит розміром більш як 100 тис. грн
  • не повернули зайві кошти, отримані по субсидії
  • хтось з членів домогосподарства має борг за аліментами 3 місяці і більше

Нагадаємо, що субсидію надають громадянам, у яких комунальні платежі складають понад 15% доходу сім'ї. При призначенні житлової пільги беруть до уваги сукупний дохід усіх членів родини, житлову площу та наявність боргів за комуналку.

За яких умов можна втратити субсидію у 2024 році: перелік усіх випадківЯк оформити житлову субсидію (фото: facebook.com/yasno)

Раніше ми писали про те, що ПФУ збільшив виплату пенсій, субсидій та пільг за останній місяць.

Читайте також про те, що у ПФУ пояснили, чи дадуть субсидію, якщо отримав нерухомість у спадок.

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