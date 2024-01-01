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В Україні визначили дату та порядок виплат субсидій та пільг

Україна, Понеділок 01 січня 2024 12:11
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В Україні визначили дату та порядок виплат субсидій та пільг Фото: Субсидії та пільги будуть виплачуватися до 5 числа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив новий порядок, що визначає механізм виплат житлових субсидій та пільг громадянам на. Кошти надійдуть громадянам до 5 числа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 29 грудня 2023 року № 1404.

Згідно з документом, головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Пенсійний фонд України.

Бюджетні кошти спрямовуються на:

  • виплату житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (житлова субсидія),
  • виплату громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (пільги),
  • виплату громадянам коштів додаткової підтримки на придбання твердого пічного побутового палива.

Пенсійний фонд перераховує бюджетні кошти для виплати житлових субсидій одержувачам:

  • на рахунки, відкриті в уповноважених банках, - до 5 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано житлові субсидії;
  • через виплатні об’єкти (організацію, що здійснюю виплату та доставку пенсії та грошової допомоги, "Укрпошту") - до 25 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано житлові субсидії, згідно з графіком виплати пенсії та грошової допомоги одержувачам.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

Також Кабінет міністрів затвердив постанову про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Пільговики зможуть отримати 13,6 тисяч гривень, субсидіанти - 16,2 тисяч гривень. Кошти на цю програму частково надають міжнародні організації.

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