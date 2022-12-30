Відтепер найближчі пункти незламності можна знайти через Viber

Як знайти пункт незламності у Viber

Для цього достатньо в пошуку Viber ввести запит "Пункти незламності". На вашому екрані з'явиться єдиний чат-бот, який і тим самим необхідним.

Скриншот Styler

У меню вам запропонують обрати, яку саме локацію ви шукаєте: пункти незламності від ДСНС або відповідального бізнесу, а ще магазини, аптеки, відділення банків та АЗК, які мають генератори.

Скриншот Styler

Для того, щоб бот міг запропонувати вам найближчі пункти незламності, йому потрібно надати вашу геолокацію або ввести назву населеного пункту вручну.

Скриншот Styler

Радимо записати або зробити скриншот зі знайденими адресами на випадок аварійного відключення або зникнення зв'язку. Таким чином ви забезпечите собі наявність місця, куди зможете звернутися за потрібною допомогою.

Окрім цього інформацію про найближчі Пункти Незламності можна знайти на сайті nezlamnist.gov.ua, а також в чат-боті в Телеграм - @nezlaminstbot