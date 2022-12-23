У Києві відкрили ще 52 пункти обігріву: де вони знаходяться
У Києві відкриють ще 52 нових пунктів обігріву для мешканців міста, оскільки ситуація у столиці залишається складною після російських обстрілів.
Про це повідомив українцям мер столиці Віталій Кличко.
У Києві стане ще більше пунктів із обігрівом
Столиця збільшує кількість пунктів обігріву оснащених генераторами та іншим необхідним обладнанням. 52 нових пункти, де люди можуть зігрітися, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію у разі тривалої відсутності електроенергії та тепла у їхніх будинках відкрили у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах.
Загалом у столиці тепер функціонують 532 пункти обігріву, які підготувало місто (з них 50 – облаштовані намети ДСНС).
Також залучається бізнес – додатково працює ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці.
Київ не перестає розширювати мережу пунктів обігріву у всіх районах міста у разі тривалого відключення світла. Ситуація з дефіцитом електроенергії залишається дуже складною у всій країні.
Найближчий пункт обігріву можна знайти тут.
Нагадаємо, що синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні.
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