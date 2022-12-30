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Теперь ближайшие пункты несокрушимости можно найти через Viber

Пункт Несокрушимости в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Теперь ближайшие пункты несокрушимости можно будет найти с помощью чат-бота в Viber. Это уже третий онлайн-ресурс, упростивший поиск граждан локаций для обогрева.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

Как найти пункт несокрушимости в Viber

Для этого достаточно в поиске Viber ввести запрос "Пункты несокрушимости". На вашем экране появится единственный чат-бот, который и тем самым необходим.

Скриншот Styler

В меню вам предложат выбрать, какую локацию вы ищете: пункты несокрушимости от ГСЧС или ответственного бизнеса, а также магазины, аптеки, отделения банков и АЗК, которые имеют генераторы.

Скриншот Styler

Для того чтобы бот мог предложить вам ближайшие пункты несокрушимости, ему нужно предоставить вашу геолокацию или ввести название населенного пункта вручную.

Скриншот Styler

Советуем записать или сделать скриншот с найденными адресами на случай аварийного отключения или исчезновения связи. Таким образом вы обеспечите себе наличие места, куда сможете обратиться за нужной помощью.

Кроме этого информацию о ближайших Пунктах Несокрушимости можно найти на сайте nezlamnist.gov.ua, а также в чат-боте в Телеграм - @nezlaminstbot

Раньше мы рассказывали, где в Киеве искать новые 52 пункта несокрушимости.

Читайте также, какой необычный пункт был установлен в Николаеве.

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КиевПункт незламностічат-боты