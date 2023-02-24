Відтепер киянам слід знімати показники лічильника по-новому: що змінилось

Які зміни чекають киян

У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" заявили, що мешканці багатоквартирних будинків знову можуть брати участь у процесі щомісячного зняття показань лічильників тепла разом із комунальниками, як це було до початку цього опалювального сезону.

"Усі охочі перевірити показання лічильника тепла свого будинку та коректність нарахувань за опалення відтепер знову можуть це робити щомісяця разом з представником комунального теплопостачального підприємства", - йдеться у повідомленні.

Дана процедура була тимчасово призупинена через обставини безпеки та відключення електроенергії.

Зараз ситуація стабілізувалася, і жителі багатоповерхівок тепер можуть знову разом із працівниками "Київтеплоенерго" знімати показання з лічильників.

Як можна це зробити

Для цього потрібно подати заявку до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ 1557 за телефоном (044) 500-15-57 (з мобільного) та 1557 (зі стаціонарного) або на сайті: 1557.kyiv.ua

Також можна зареєструватись за електронною адресою СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" - energozbut@kte.kmda.gov.ua.

Станом на зараз, 90% житлових будинків Києва обладнали будинковими приладами обліку. Майже половина з них мають вбудовані модеми для дистанційної передачі даних про обсяги спожитої теплоенергії.

Це означає, що комунальникам не потрібно ходити підвалами і вручну переписувати показники лічильників.

А от жителі будинків, у яких лічильники не мають модемів, можуть приєднатися до спільного зняття показників в останню декаду кожного місяця опалювального сезону.