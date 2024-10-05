Відростив довге волосся та бороду: як змінився хлопчик з "Шостого почуття" (фото)

Гейлі Джоел Осмент прославився в 11 років завдяки ролі у культовому фільмі 1999-го року "Шосте почуття", де його приголомшлива гра хлопчика, який бачить мертвих, принесла йому номінацію на "Оскар". Ця роль зробила Осмента суперзіркою та іконою серед дитячих акторів.

Як склалася його подальша доля і який вигляд він має зараз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Так, після успіху "Шостого почуття" кар'єра Гейлі продовжилася, але не так яскраво, як у дитинстві.

У підлітковому віці він зник з екранів, зосередившись на навчанні та особистому житті. Повернувшись до акторської діяльності, почав зніматися у таких проєктах, як "Старі леви", "Людина майбунього", "Бивень" та інших.

Гейлі Джоел Осмент (фото: Кіноріум)

Осмент також активно займається озвучуванням в анімаційних фільмах і відеоіграх, включно з роллю в знаменитій серії ігор "Kingdom Hearts".

Що стосується особистого життя, Гейлі Джоел Осмент тримає його подалі від уваги громадськості. Відомо, що він не одружений і намагається зосереджуватися на своїй кар'єрі та творчих проектах.

Осмент зберігає близькі стосунки з сім'єю, включно з молодшою сестрою Емілі Осмент, яка також є актрисою.

Гейлі Джоел Осмент (фото: instagram.com/hjosment)

Сьогодні знаменитість продовжує свою кар'єру в кіноіндустрії, демонструючи, що незважаючи на виклики дитячої слави, він зумів знайти свій шлях до успіху в дорослому віці.

На фото його майже не впізнати. Актор постійно експерементує з зачіскою: відростив волосся і бороду.

Гейлі Джоел Осмент (фото: instagram.com/hjosment, Кіноріум)