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Отрастил длинные волосы и бороду: как изменился мальчик из "Шестого чувства" (фото)

Суббота 05 октября 2024 08:15
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Отрастил длинные волосы и бороду: как изменился мальчик из "Шестого чувства" (фото) Хейли Джоэл Осмент (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

Хейли Джоэл Осмент прославился в 11 лет благодаря роли в культовом фильме 1999-го года "Шестое чувство", где его потрясающая игра видящего мертвых мальчика принесла ему номинацию на "Оскар". Эта роль сделала Осмента суперзвездой и иконой среди детских актеров.

Как сложилась его дальнейшая судьба и как выглядит он сейчас - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Да, после успеха "Шестого чувства" карьера Хейли продолжилась, но не так ярко, как в детстве.

В подростковом возрасте он исчез с экранов, сосредоточившись на учебе и личной жизни. Вернувшись к актерской деятельности, начал сниматься в таких проектах, как "Старые львы", "Человек будущего", "Бивень" и других.

Отрастил длинные волосы и бороду: как изменился мальчик из &quot;Шестого чувства&quot; (фото)

Гейли Джоэл Осмент (фото: Кинориум)

Осмент также активно занимается озвучиванием в анимационных фильмах и видеоиграх, включая роль в знаменитой серии игр "Kingdom Hearts".

Что касается личной жизни, Хейли Джоэл Осмент держит ее подальше от внимания общественности. Известно, что он не женат и старается сосредотачиваться на своей карьере и творческих проектах.

Осмент сохраняет близкие отношения с семьей, включая младшую сестру Эмили Осмент, которая также является актрисой.

Отрастил длинные волосы и бороду: как изменился мальчик из &quot;Шестого чувства&quot; (фото)

Отрастил длинные волосы и бороду: как изменился мальчик из &quot;Шестого чувства&quot; (фото)

Хейли Джоэл Осмент (фото: instagram.com/hjosment)

Сегодня знаменитость продолжает свою карьеру в киноиндустрии, демонстрируя, что, несмотря на вызовы детской славы, он сумел найти свой путь к успеху во взрослом возрасте.

На фото его почти не узнать. Актер постоянно экспериментирует с прической: отрастил волосы и бороду.

Отрастил длинные волосы и бороду: как изменился мальчик из &quot;Шестого чувства&quot; (фото)

Отрастил длинные волосы и бороду: как изменился мальчик из &quot;Шестого чувства&quot; (фото)Отрастил длинные волосы и бороду: как изменился мальчик из &quot;Шестого чувства&quot; (фото)

Хейли Джоэл Осмент (фото: instagram.com/hjosment, Кинориум)

Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит актриса, сыгравшая красавицу Иветту в "Клоне".

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