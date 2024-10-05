Отрастил длинные волосы и бороду: как изменился мальчик из "Шестого чувства" (фото)
Хейли Джоэл Осмент прославился в 11 лет благодаря роли в культовом фильме 1999-го года "Шестое чувство", где его потрясающая игра видящего мертвых мальчика принесла ему номинацию на "Оскар". Эта роль сделала Осмента суперзвездой и иконой среди детских актеров.
Как сложилась его дальнейшая судьба и как выглядит он сейчас - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Да, после успеха "Шестого чувства" карьера Хейли продолжилась, но не так ярко, как в детстве.
В подростковом возрасте он исчез с экранов, сосредоточившись на учебе и личной жизни. Вернувшись к актерской деятельности, начал сниматься в таких проектах, как "Старые львы", "Человек будущего", "Бивень" и других.
Гейли Джоэл Осмент (фото: Кинориум)
Осмент также активно занимается озвучиванием в анимационных фильмах и видеоиграх, включая роль в знаменитой серии игр "Kingdom Hearts".
Что касается личной жизни, Хейли Джоэл Осмент держит ее подальше от внимания общественности. Известно, что он не женат и старается сосредотачиваться на своей карьере и творческих проектах.
Осмент сохраняет близкие отношения с семьей, включая младшую сестру Эмили Осмент, которая также является актрисой.
Хейли Джоэл Осмент (фото: instagram.com/hjosment)
Сегодня знаменитость продолжает свою карьеру в киноиндустрии, демонстрируя, что, несмотря на вызовы детской славы, он сумел найти свой путь к успеху во взрослом возрасте.
На фото его почти не узнать. Актер постоянно экспериментирует с прической: отрастил волосы и бороду.
Хейли Джоэл Осмент (фото: instagram.com/hjosment, Кинориум)
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