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Відроджуються, як фенікс. Вражаюче відео відбудови Ірпеня і Бучі

Як відновлюють зруйновані росіянами міста (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Звільнені від російської окупації, Ірпінь та Буча надалі продовжують своє відновлення. У мережі опублікували відео "до" та "після" ремонтних робіт.

Дивовижне відео захопило користувачів соціальних мереж.

Як відбудували міста?

Спочатку на відео показують світлини зруйнованих будівель у деокупованих містах. Дірки в стінах та вирви на асфальті від снарядів чітко вказують, що це наслідки ворожих обстрілів.

Далі в кадрі з'являються ті самі будинки та приміщення, але вже відбудовані. Порівняння вигляду "до" та "після" просто вражає.

Реакція мережі на відео

У коментарях до публікації в Twitter можна знайти слова підтримки та захоплення нашою нацією від іноземців.

"Неймовірно, ніколи такого не бачив. Відбудова після війни - так, але щоб під час! Слава Україні!" - пишуть вони.

Українці ж очікують на подібні відео з Маріуполя та інших поруйнованих міст, а ще нагадують про життя людей, яких вже більше не повернути.

А ще жартують над тим, як росіяни перекрутять відбудову Бучі та Ірпеня на свою пропагандистську манеру.

Раніше ми розповідали про те, що в будинок українського телеведучого влучив ворожий дрон.

Читайте також про те, як переселенцям повторно оформити виплати.

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