Відроджуються, як фенікс. Вражаюче відео відбудови Ірпеня і Бучі

Як відбудували міста?

Спочатку на відео показують світлини зруйнованих будівель у деокупованих містах. Дірки в стінах та вирви на асфальті від снарядів чітко вказують, що це наслідки ворожих обстрілів.

Далі в кадрі з'являються ті самі будинки та приміщення, але вже відбудовані. Порівняння вигляду "до" та "після" просто вражає.

Реакція мережі на відео

У коментарях до публікації в Twitter можна знайти слова підтримки та захоплення нашою нацією від іноземців.

"Неймовірно, ніколи такого не бачив. Відбудова після війни - так, але щоб під час! Слава Україні!" - пишуть вони.

Українці ж очікують на подібні відео з Маріуполя та інших поруйнованих міст, а ще нагадують про життя людей, яких вже більше не повернути.

А ще жартують над тим, як росіяни перекрутять відбудову Бучі та Ірпеня на свою пропагандистську манеру.