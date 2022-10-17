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Возрождаются, как феникс. Впечатляющее видео восстановления Ирпеня и Бучи

Как восстанавливают разрушенные россиянами города (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Освобожденные от российской оккупации, Ирпень и Буча продолжают свое восстановление. В сети опубликовали видео "до" и "после" ремонтных работ.

Удивительное видео впечатлило пользователей социальных сетей.

Как отстроили города?

Сначала на видео показывают фотографии разрушенных зданий в деоккупированных городах. Дыры в стенах и воронки на асфальте от снарядов четко указывают, что это последствия вражеских обстрелов.

Далее в кадре появляются те же дома и помещения, но уже отстроенные. Сравнение вида "до" и "после" просто поражает.

Реакция сети на видео

В комментариях к публикации в Twitter можно найти слова поддержки и восхищения нашей нацией от иностранцев.

"Невероятно, никогда такого не видел. Восстановление после войны - да, но чтобы во время! Слава Украине!" - пишут они.

Украинцы же ожидают подобных видео из Мариуполя и других разрушенных городов, а еще напоминают о жизнях людей, которых уже больше не вернуть.

А еще шутят над тем, как россияне перекрутят восстановление Бучи и Ирпеня на свой пропагандистский манер.

Раньше мы рассказывали о том, что в дом украинского телеведущего попал вражеский дрон.

Читайте также о том, как переселенцам повторно оформить выплаты.

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БучаинфраструктураИрпень