Возрождаются, как феникс. Впечатляющее видео восстановления Ирпеня и Бучи

Как отстроили города?

Сначала на видео показывают фотографии разрушенных зданий в деоккупированных городах. Дыры в стенах и воронки на асфальте от снарядов четко указывают, что это последствия вражеских обстрелов.

Далее в кадре появляются те же дома и помещения, но уже отстроенные. Сравнение вида "до" и "после" просто поражает.

Реакция сети на видео

В комментариях к публикации в Twitter можно найти слова поддержки и восхищения нашей нацией от иностранцев.

"Невероятно, никогда такого не видел. Восстановление после войны - да, но чтобы во время! Слава Украине!" - пишут они.

Украинцы же ожидают подобных видео из Мариуполя и других разрушенных городов, а еще напоминают о жизнях людей, которых уже больше не вернуть.

А еще шутят над тем, как россияне перекрутят восстановление Бучи и Ирпеня на свой пропагандистский манер.