Возрождаются, как феникс. Впечатляющее видео восстановления Ирпеня и Бучи

Освобожденные от российской оккупации, Ирпень и Буча продолжают свое восстановление. В сети опубликовали видео "до" и "после" ремонтных работ.
Удивительное видео впечатлило пользователей социальных сетей.
Сначала на видео показывают фотографии разрушенных зданий в деоккупированных городах. Дыры в стенах и воронки на асфальте от снарядов четко указывают, что это последствия вражеских обстрелов.
Далее в кадре появляются те же дома и помещения, но уже отстроенные. Сравнение вида "до" и "после" просто поражает.
В комментариях к публикации в Twitter можно найти слова поддержки и восхищения нашей нацией от иностранцев.
"Невероятно, никогда такого не видел. Восстановление после войны - да, но чтобы во время! Слава Украине!" - пишут они.
Украинцы же ожидают подобных видео из Мариуполя и других разрушенных городов, а еще напоминают о жизнях людей, которых уже больше не вернуть.
А еще шутят над тем, как россияне перекрутят восстановление Бучи и Ирпеня на свой пропагандистский манер.
Раньше мы рассказывали о том, что в дом украинского телеведущего попал вражеский дрон.
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