В будинок українського ведучого у Києві поцілив ворожий дрон: що відомо (фото)
Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв розповів, що сьогодні вранці іранський дрон-камікадзе поцілив у його квартиру, яка розташована у Шевченківському районі Києва.
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
На фото видно, що окупанти повністю зруйнували квартиру Гордєєва.
"На фото - мій дім. Росія - терористична країна", - написав Гордєєв.
Зокрема, на щастя, самого ведучого вдома не було. Коли у столиці лунала повітряна тривога, він спустився в укриття.
"Побачив, як над дахом падають дрони, що вибухають, спустився до кав'ярні під землею на суп. Тероризм - це про страх. Подолати страх - подолати тероризм", - написав ведучий.
У Києві ворожий дрон поцілив у будинок (facebook.com/1plus1.Gordeyev)
У коментарях користувачі шоковані від новини. Також люди цікавляться, щоб з собакою ведучого.
- Дуже шкода, бережіть себе;
- Співчуваю! Бережіть себе, сподіваюсь усе добре;
- Бережіть себе і близьких, Єгоре! Ні в якому разі не нехтуємо повітряними тривогами;
- Тримайтесь! Як ваш пес?
- Головне, що ви живі;
Додамо, що внаслідок атаки дронів на Київ, відомо про 19 врятованих людей, 4 постраждалих та 2 загиблих.
Раніше ведучий розповідав, що першим в ефірі "Сніданку з 1+1" оголосив про початок великої війни.
Також ми писали, що Ведучий Орла і Решки розповів про жахи блокади під Києвом.