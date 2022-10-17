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В будинок українського ведучого у Києві поцілив ворожий дрон: що відомо (фото)

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Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 12:57
В будинок українського ведучого у Києві поцілив ворожий дрон: що відомо (фото) Єгор Гордєєв показав зруйнований будинок у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв розповів, що сьогодні вранці іранський дрон-камікадзе поцілив у його квартиру, яка розташована у Шевченківському районі Києва.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

На фото видно, що окупанти повністю зруйнували квартиру Гордєєва.

"На фото - мій дім. Росія - терористична країна", - написав Гордєєв.

Зокрема, на щастя, самого ведучого вдома не було. Коли у столиці лунала повітряна тривога, він спустився в укриття.

"Побачив, як над дахом падають дрони, що вибухають, спустився до кав'ярні під землею на суп. Тероризм - це про страх. Подолати страх - подолати тероризм", - написав ведучий.

В будинок українського ведучого у Києві поцілив ворожий дрон: що відомо (фото)У Києві ворожий дрон поцілив у будинок (facebook.com/1plus1.Gordeyev)

У коментарях користувачі шоковані від новини. Також люди цікавляться, щоб з собакою ведучого.

  • Дуже шкода, бережіть себе;
  • Співчуваю! Бережіть себе, сподіваюсь усе добре;
  • Бережіть себе і близьких, Єгоре! Ні в якому разі не нехтуємо повітряними тривогами;
  • Тримайтесь! Як ваш пес?
  • Головне, що ви живі;

Додамо, що внаслідок атаки дронів на Київ, відомо про 19 врятованих людей, 4 постраждалих та 2 загиблих.

Раніше ведучий розповідав, що першим в ефірі "Сніданку з 1+1" оголосив про початок великої війни.

Також ми писали, що Ведучий Орла і Решки розповів про жахи блокади під Києвом.

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Київ Єгор Гордєєв ведущая