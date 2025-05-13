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Отпуск 2025: где украинцы будут отдыхать в этом году и на сколько подорожали курорты

Украина, Вторник 13 мая 2025 10:00
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Отпуск 2025: где украинцы будут отдыхать в этом году и на сколько подорожали курорты Где украинцы планируют проводить отпуска (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Начало сезона отпусков не за горами, поэтому самое время определяться с желаемым маршрутом путешествий. Пока зарубежный туризм доступен не для всех, эта отрасль внутри страны развивается с дополнительной силой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз Ribas Hotel Group.

Где будут отдыхать украинцы

По данным исследования, 85% респондентов планируют отдых в Украине, еще около 29% - за границей. Лишь 3,6% этим летом не имеют туристических планов.

Среди туристов и желающих отдохнуть наблюдаются четыре самых популярных направления:

  • Карпаты - 75,7%
  • Одесса - 48,5%
  • Львов - 21,3%
  • Киевская область - 16,9%

Отпуск 2025: где украинцы будут отдыхать в этом году и на сколько подорожали курорты

После пиковой загруженности в Буковеле и Одессе прошлым летом этого года загруженность вырастет еще на 7-13% благодаря повышенной маркетинговой активности и расширению сервисов.

Кроме того, украинцы выбрали три любимых формата поездок: семейные путешествия (67,4%) или поездки с детьми (54,3%) и формат "поехать самому", который все больше набирает обороты (8,7%).

Ожидания от отдыха

Стоит добавить, что общий средний чек на отдых в прибрежных регионах вырастет на 20%, а в Буковеле его планируют снизить в среднем на 15%. Самые популярные виды активностей остаются постоянными: прогулки на природе, пляжный отдых, SPA-процедуры и гастротуризм.

Важнейшие критерии при выборе отеля для украинцев такие: комфортные условия, выгодная цена и удобная локация. В то же время для почти 75% основными барьерами для бронирования являются высокая цена и низкий уровень комфорта.

Отпуск 2025: где украинцы будут отдыхать в этом году и на сколько подорожали курорты

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Одесса Карпаты Отдых за границей
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