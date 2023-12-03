Відпочинок та оздоровлення дітей за кошти держави: хто і як може скористатись програмою

В Україні діє програма, яка надає можливість деяким дітям відпочити та оздоровитись безкоштовно у Карпатському регіоні.
Про те, хто і як може скористатись програмою, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Міністерства соціальної політики України.
Проект реалізується за принципом "гроші ходять за дитиною". Він має на меті забезпечити дітей віком від 7-18 років із багатодітних малозабезпечних сімей послугами оздоровлення.
Під дію цієї програми також потрапляють сім’ї з дітьми, що мають соціальний статус діти з інвалідністю.
Перевірити, чи входить ваша сім'я у цю категорію можна за цим посиланням.
Якщо в переліку пільговиків відсутні дані про вашу дитину, то можна подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду України для постановки на облік дітей для отримання статусу "Дитина з багатодітної сім'ї".
Також можна скористатися іншими програмами з оздоровлення та відпочинку дітей, звернувшись з таким проханням до відповідних структурних підрозділів соціальних захистів населення.
У Міністерстві зазначають, якщо ви не отримали зворотного зв’язку від закладу протягом декількох днів - зверніться до нього за вказаними контактами на сторінці закладу.
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