Отдых и оздоровление детей на средства государства: кто и как может воспользоваться программой

В Украине действует программа, позволяющая некоторым детям отдохнуть и оздоровиться бесплатно в Карпатском регионе.
О том, кто и как может использоваться программой, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Министерства социальной политики Украины.
Проект реализуется по принципу "деньги ходят за ребенком". Он стремится обеспечить детей в возрасте от 7-18 лет из многодетных малообеспеченных семей услугами оздоровления.
Под действие этой программы также попадают семьи с детьми, имеющими социальный статус с инвалидностью.
Проверьте, входит ли ваша семья в эту категорию можно по этой ссылкой.
Если в перечне льготников отсутствуют данные о вашем ребенке, то можно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины для постановки на учет детей для получения статуса "Ребенок из многодетной семьи".
Также можно воспользоваться другими программами оздоровления и отдыха детей, обратившись с такой просьбой к соответствующим структурным подразделениям социальной защиты населения.
В Министерстве отмечают, если вы не получили обратной связи от заведения в течение нескольких дней - обратитесь к нему за указанными контактами на странице заведения.
Ранее мы писали о том, как получить ветеранам бесплатное лечение и реабилитацию.
Читайте также о том, что пенсионеры смогут получить 5 энергосберегающих лампочек.