Отдых и оздоровление детей на средства государства: кто и как может воспользоваться программой

В Украине действует программа, позволяющая некоторым детям отдохнуть и оздоровиться бесплатно в Карпатском регионе.

О том, кто и как может использоваться программой, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Министерства социальной политики Украины.

Кто может принять участие в программе

Проект реализуется по принципу "деньги ходят за ребенком". Он стремится обеспечить детей в возрасте от 7-18 лет из многодетных малообеспеченных семей услугами оздоровления.

Под действие этой программы также попадают семьи с детьми, имеющими социальный статус с инвалидностью.

Проверьте, входит ли ваша семья в эту категорию можно по этой ссылкой.

Если в перечне льготников отсутствуют данные о вашем ребенке, то можно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины для постановки на учет детей для получения статуса "Ребенок из многодетной семьи".

Также можно воспользоваться другими программами оздоровления и отдыха детей, обратившись с такой просьбой к соответствующим структурным подразделениям социальной защиты населения.

Как работает эта программа

вы получите уведомление через "Дія" или вам сообщат органы социальной защиты

родителям (или лицам, их заменяющим и имеющим официальное подтверждение) необходимо обратиться в ПриватБанк и получить карточку со специальным режимом использования, на которую будут зачислены средства в размере пяти прожиточных минимумов ( 14 165 грн)

ожидать зачисления средств на счет

после получения средств перейти на сайт в раздел "Поиск заведения"

необходимо поставить галочку возле "е-оздоровления (для владельцев специальных банковских счетов)" и нажать кнопку "Искать"

выберите заведение из списка, ознакомьтесь с приведенной информацией о заведении и нажмите "Подать заявку"

указав свои персональные данные нажмите кнопку "Проверить в списке"

укажите данные о ребенке, которого хотите оздоровить в выбранном заведении и заполните заявку

проверив указанные данные, нажмите "Подать заявку"

прибыть в заведение в определенную дату

оплатить путевку картой полученной в ПриватБанк

В Министерстве отмечают, если вы не получили обратной связи от заведения в течение нескольких дней - обратитесь к нему за указанными контактами на странице заведения.