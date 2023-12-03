Отдых и оздоровление детей на средства государства: кто и как может воспользоваться программой
В Украине действует программа, позволяющая некоторым детям отдохнуть и оздоровиться бесплатно в Карпатском регионе.
О том, кто и как может использоваться программой, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Министерства социальной политики Украины.
Кто может принять участие в программе
Проект реализуется по принципу "деньги ходят за ребенком". Он стремится обеспечить детей в возрасте от 7-18 лет из многодетных малообеспеченных семей услугами оздоровления.
Под действие этой программы также попадают семьи с детьми, имеющими социальный статус с инвалидностью.
Проверьте, входит ли ваша семья в эту категорию можно по этой ссылкой.
Если в перечне льготников отсутствуют данные о вашем ребенке, то можно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины для постановки на учет детей для получения статуса "Ребенок из многодетной семьи".
Также можно воспользоваться другими программами оздоровления и отдыха детей, обратившись с такой просьбой к соответствующим структурным подразделениям социальной защиты населения.
Как работает эта программа
- вы получите уведомление через "Дія" или вам сообщат органы социальной защиты
- родителям (или лицам, их заменяющим и имеющим официальное подтверждение) необходимо обратиться в ПриватБанк и получить карточку со специальным режимом использования, на которую будут зачислены средства в размере пяти прожиточных минимумов (14 165 грн)
- ожидать зачисления средств на счет
- после получения средств перейти на сайт в раздел "Поиск заведения"
- необходимо поставить галочку возле "е-оздоровления (для владельцев специальных банковских счетов)" и нажать кнопку "Искать"
- выберите заведение из списка, ознакомьтесь с приведенной информацией о заведении и нажмите "Подать заявку"
- указав свои персональные данные нажмите кнопку "Проверить в списке"
- укажите данные о ребенке, которого хотите оздоровить в выбранном заведении и заполните заявку
- проверив указанные данные, нажмите "Подать заявку"
- прибыть в заведение в определенную дату
- оплатить путевку картой полученной в ПриватБанк
В Министерстве отмечают, если вы не получили обратной связи от заведения в течение нескольких дней - обратитесь к нему за указанными контактами на странице заведения.
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