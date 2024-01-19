В "Укрзалізниці" можна перевозити автомобілі: як це зробити та скільки коштує

В "Укрзалізниці" можна перевозити власні автомобілі за додаткову плату.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт перевізника розповідає, як замовити послугу та скільки вона коштує.

Як замовити автомобілевоз

Вагон-автомобілевоз - це металевий вагон зі спеціальними засобами для кріплення автомобіля та системою охорони. Він може вмістити від чотирьох до восьми автомобілів залежно від габаритів.

Вагон-автомобілевоз супроводжує провідник, який оформляє опис транспортного засобу, координує завантаження й вивантаження та забезпечує збереження авто на шляху прямування.

Для водіїв це економія палива та захист машини в несприятливі погодні умови. Крім того, оформлення проїзних документів можна зробити одночасно в обох напрямках.

Отримати інформацію щодо перевезення автомобіля можна на станціях відправлення:

Одеса, пл. Привокзальна, 2, тел. (048) 727-48-77. Режим роботи каси: щоденно, 08.00-19.30, обід 14.00-15.00. Оформлення здійснює спеціалізована квиткова каса №1, яка розташована на першому поверсі вокзалу: вхід з 2-го касового залу (ліворуч), вхід з боку платформи-накопичувача (праворуч).

Режим роботи каси: щоденно, 08.00-19.30, обід 14.00-15.00. Оформлення здійснює спеціалізована квиткова каса №1, яка розташована на першому поверсі вокзалу: вхід з 2-го касового залу (ліворуч), вхід з боку платформи-накопичувача (праворуч). Київ, пл. Вокзальна, 1, тел. (044) 465-20-55. Режим роботи: щоденно, 07.30-19.10, обід 12.00-13.00. Оформлення здійснює багажна каса №10, яка розташована в касовому залі №4 Центрального вокзалу.

Режим роботи: щоденно, 07.30-19.10, обід 12.00-13.00. Оформлення здійснює багажна каса №10, яка розташована в касовому залі №4 Центрального вокзалу. Дніпро, пл. Вокзальна, 11, тел. (056)793-52-62. Режим роботи: щоденно, 08.00-20.00, обід 11.30-12.30. Оформлення здійснює багажна каса №38, яка розташована у касовому залі вокзалу (ліворуч).

Режим роботи: щоденно, 08.00-20.00, обід 11.30-12.30. Оформлення здійснює багажна каса №38, яка розташована у касовому залі вокзалу (ліворуч). Львів, пл. Двірцева, 1, тел. (032) 226-20-64. Режим роботи: щоденно 08.00-20.00, обід 12.00-13.00. Оформлення здійснює багажна каса №5, яка розташована на першому поверсі центрального касового залу: головний вхід (ліворуч).

Режим роботи: щоденно 08.00-20.00, обід 12.00-13.00. Оформлення здійснює багажна каса №5, яка розташована на першому поверсі центрального касового залу: головний вхід (ліворуч). Харків, майдан Привокзальний, 1, тел. (057) 724 -21-23, 724-39-97. Режим роботи каси: щоденно, 08.00-19.30, обід 12.00-13.00. Оформлення здійснює багажна каса №1, яка розташована на багажному відділенні вокзалу станції Харків-Пас.

Актуальні напрямки автомобілевозів

Зараз вагони-автомобілевози курсують за такими напрямками:

Київ - Львів - Київ

Дніпро - Львів - Дніпро

Одеса - Львів - Одеса

Харків - Львів - Харків

На станції Ужгород для замовлення вагона-автомобілевоза працює багажна каса №5, графік роботи каси щоденно з 07.30-19.00 з перервою на обід з 13.00-14.00.

Деталі оформлення та бронювання можна уточнити за телефоном 0312692117 (Ужгород). Перевезення здійснюється в складі поїзда № 29/30 Київ - Ужгород - Київ за маршрутом Ужгород - Київ.

Скільки коштує послуга

Вартість перевезення автомобіля залежить від напрямку та ваги самої машини:

№ 79/80 Дніпро - Київ - Дніпро - 94 гривні

№ 41/42 Дніпро - Львів - Дніпро - 154,56 гривні

№ 53/54 Дніпро - Одеса - Дніпро - 109,80 гривні

№ 15/16 Харків - Львів - Харків - 154,56 гривні

№ 718 Харків - Одеса - Харків - 124,68 гривні

№ 29/30 Київ - Ужгород - Київ - 135 гривень

№ 49/50 Київ - Львів - Київ - 109,80 гривні

№ 12/11 Одеса - Львів - Одеса - 124,68 гривні

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