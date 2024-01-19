В "Укрзалізниці" можна перевозити автомобілі: як це зробити та скільки коштує
В "Укрзалізниці" можна перевозити власні автомобілі за додаткову плату.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт перевізника розповідає, як замовити послугу та скільки вона коштує.
Як замовити автомобілевоз
Вагон-автомобілевоз - це металевий вагон зі спеціальними засобами для кріплення автомобіля та системою охорони. Він може вмістити від чотирьох до восьми автомобілів залежно від габаритів.
Вагон-автомобілевоз супроводжує провідник, який оформляє опис транспортного засобу, координує завантаження й вивантаження та забезпечує збереження авто на шляху прямування.
Для водіїв це економія палива та захист машини в несприятливі погодні умови. Крім того, оформлення проїзних документів можна зробити одночасно в обох напрямках.
Отримати інформацію щодо перевезення автомобіля можна на станціях відправлення:
- Одеса, пл. Привокзальна, 2, тел. (048) 727-48-77. Режим роботи каси: щоденно, 08.00-19.30, обід 14.00-15.00. Оформлення здійснює спеціалізована квиткова каса №1, яка розташована на першому поверсі вокзалу: вхід з 2-го касового залу (ліворуч), вхід з боку платформи-накопичувача (праворуч).
- Київ, пл. Вокзальна, 1, тел. (044) 465-20-55. Режим роботи: щоденно, 07.30-19.10, обід 12.00-13.00. Оформлення здійснює багажна каса №10, яка розташована в касовому залі №4 Центрального вокзалу.
- Дніпро, пл. Вокзальна, 11, тел. (056)793-52-62. Режим роботи: щоденно, 08.00-20.00, обід 11.30-12.30. Оформлення здійснює багажна каса №38, яка розташована у касовому залі вокзалу (ліворуч).
- Львів, пл. Двірцева, 1, тел. (032) 226-20-64. Режим роботи: щоденно 08.00-20.00, обід 12.00-13.00. Оформлення здійснює багажна каса №5, яка розташована на першому поверсі центрального касового залу: головний вхід (ліворуч).
- Харків, майдан Привокзальний, 1, тел. (057) 724 -21-23, 724-39-97. Режим роботи каси: щоденно, 08.00-19.30, обід 12.00-13.00. Оформлення здійснює багажна каса №1, яка розташована на багажному відділенні вокзалу станції Харків-Пас.
Актуальні напрямки автомобілевозів
Зараз вагони-автомобілевози курсують за такими напрямками:
- Київ - Львів - Київ
- Дніпро - Львів - Дніпро
- Одеса - Львів - Одеса
- Харків - Львів - Харків
На станції Ужгород для замовлення вагона-автомобілевоза працює багажна каса №5, графік роботи каси щоденно з 07.30-19.00 з перервою на обід з 13.00-14.00.
Деталі оформлення та бронювання можна уточнити за телефоном 0312692117 (Ужгород). Перевезення здійснюється в складі поїзда № 29/30 Київ - Ужгород - Київ за маршрутом Ужгород - Київ.
Скільки коштує послуга
Вартість перевезення автомобіля залежить від напрямку та ваги самої машини:
- № 79/80 Дніпро - Київ - Дніпро - 94 гривні
- № 41/42 Дніпро - Львів - Дніпро - 154,56 гривні
- № 53/54 Дніпро - Одеса - Дніпро - 109,80 гривні
- № 15/16 Харків - Львів - Харків - 154,56 гривні
- № 718 Харків - Одеса - Харків - 124,68 гривні
- № 29/30 Київ - Ужгород - Київ - 135 гривень
- № 49/50 Київ - Львів - Київ - 109,80 гривні
- № 12/11 Одеса - Львів - Одеса - 124,68 гривні
Скриншот
Раніше ми розповідали про те, що пасажири "УЗ" скаржаться на холод у вагонах через дірки у вікнах.
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