Відому журналістку публічно принизили за зовнішність: назвали "страшною" і відправили "на теплотрасу"

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Журналістка поділилась відео, на якому Іванов і Петров обговорюють її інтервʼю з блогеркою "Людою з Голлівуду", зокрема зовнішність жінок.

- Я так розумію, що оця ведуча (весь час забуваю, як її звати), вона от тупо спеціалізується по тупих візаві.

- А це ж старий прикол "знайди подружку страшніше, ніж ти". Це ж стара жіноча хитрість.

- Ну, давай відверто, у цьому випадку це важко буде зробити. Але те, що вона старається, треба визнати, і заохотити її. Давай, намагайся. Можна спробувати на теплотрасах пошукати. Там хтось гідний може знайтися.

Діалог ютуберів Доротюк порівняла зі скандальним висловлюванням Володимира Остапчука про дівчат "10 з 10", назвавши його "безневинним".

"Коли я побачила, як два здоровенних дядьки сидять у кадрі та обговорюють мою зовнішність, ще й серйозно радять пошукати "страшнішу" за себе серед, як я зрозуміла, повій з теплотрас (хоча я б їхню вроду не знецінювала, як і професію), я раптом задумалася", - написала Доротюк.

"Ми так кенсилили Володимира Остапчука за його - у порівнянні з цими висловлюваннями - "безневинне" 10 із 10. А якимсь Петрову й Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тисяч підписників на їхньому YouTube-каналі, готові спустити їхні абсолютно мізогіністські висловлювання з рук?", - додала вона.

На думку ведучої, такі коментарі у публічній сфері "ще більше легалізовують шеймінг жінок за зовнішність".

"До слова, хто не в курсі, Петров (той, що світліший) відомий у медіасфері як "чорний політтехнолог" та піарник Януковича. На його рахунку купа брудних піар-акцій, в тому числі провокація з "тітушками" на мітингу проти Януковича у 2013 році. І зараз людина з таким медіаминулим в топі українською ютубу", - зауважила зірка.

Нагадаємо, у серпні 2023 року в Україні розгорівся скандал через сексистські висловлювання.

Ведучий Володимир Остапчук у своєму YouTube-шоу разом із запрошеними гостями, виконавцем POSITIFF та блогером Богданом Буше, вирішили обговорити, якими мають бути жінки "на 10 з 10".

Зокрема, засудили волосся на тілі, целюліт та зайву, на їхню думку, вагу.

Їхні судження розкритикували переважна більшість користувачок та користувачів соцмереж.