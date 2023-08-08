"Мені взагалі не ок". Володимир Остапчук нарвався на критику через депіляцію ніг у жінок: чим закінчився скандал

Шоумен Володимир Остапчук отримав хвилю хейту після заяв на власному шоу. У них ідеться про те, що жінка, яка не голить ноги, не може бути "на 10/10". У відповідь на це користувачі соціальних мереж обурилися та висміяли таке переконання.

Що сталося на шоу

Формат програми полягає в тому, що запрошені гості та ведучий відповідають на запитання підписників і глядачів із залу. Зазвичай теми стосуються стосунків чоловіків із жінками, особистого життя та поглядів на ті чи інші ситуації.

В нашумілому випуску шоу прозвучало таке запитання: "Вона 10/10, але не любить робити депіляцію. Це ок?"

Остапчук і запрошені гості Олексій Завгородній (Позитив) та актор Богдан Шелудяк (відомий за роллю в серіалі "Київ вдень та вночі") одноголосно відповіли, що вони не підтримали б таку позицію жінки.

"Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина повинна бути поголеною всюди", - заявив шоумен.

"Без депіляції вона не може бути 10/10", - додав Шелудяк.

Як відреагували соцмережі

Користувачі обурилися таким висловлюванням медійних і популярних в Україні людей. У коментарях вони пояснюють, що волосся на тілі - це особиста справа кожної людини, і лише їй вирішувати, що з ними робити.

"Чоловік, в якого не вистачає розуму не може бути 10/10".

"Тому у вас вже третя жінка? Колишні погано голились?"

"10/10 чи ні вирішує тільки жінка, а ніяк не три закомплексовані довбні на якійсь передачі. Іди розкажи своїй мамі, що вона не 10/10, а ми всі дружно на це подивимось".

"Це не "особисті вподобання", коли ви кажете: "Вона не може бути 10/10", це просто поливання брудом всіх жінок. І свою особисту думку ви можете говорити в себе дома, а не на всю країну казати, що в жінках ок, а що не ок".

"Дівчата, які твою д*пу прикривають на фронті з не дай Боже неголеними ногами, теж не можуть бути 10/10? Вони 100/10, а ви 0/10".

Але є також ті, хто підтримали Володимира в тому, що це лише його думка, яка не стосується широкого загалу.

Скриншоти: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Чим закінчився скандал

Остапчук опублікував допис із поясненням того, що він мав на увазі на шоу.

"Чоловік має право казати, що йому подобаються поголені дівчата. Це особисте вподобання, а не сексизм до тих пір, поки чоловік не каже, що жінка - це не жінка, якщо вона не поголена", - написав він.

Артист також додав, що волосся на тілі жінки - це нормально, а на тілі саме його жінки - ні. Разом із тим він наголошує, що жінка не повинна завжди бути ідеальною, тому що вона не робот.

Володимир Остапчук пояснив свої слова на шоу "Мекнув - питайте" (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Кохана Остапчука Катя також долучилася до обговорень. Вона опублікувала фото своєї ноги та іронічно написала: "У мене неідеально поголені ноги, але Вова за це не виганяє мене з хати. Нащо роздувати з мухи слона - не розумію".

Скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Позитив своєю чергою також опублікував відео-пояснення.

"Мої слова на шоу стосовно депіляції у дівчат були виразом моєї особистої думки, а не спробою нав'язати її іншим чи дискримінацією. Мене запитали - я відповів як чоловік, якого не приваблює волосся на тілі жінки. Вважаю, що кенселити людину за особисту думку або смак неправильно, бо тоді незрозуміло, за яку свободу самовираження ми боремося", - сказав співак.

А от актор Богдан Шелудяк ніяк не відреагував на хейт українців.