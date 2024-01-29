RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известную журналистку публично унизили за внешность: назвали "страшной" и отправили "на теплотрассу"

Алина Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущие канала "Исландия" Сергей Иванов и Владимир Петров захейтили внешность журналистки Алины Доротюк. Впоследствии она прокомментировала диалог ютуберов, отметив, что подобные высказывания являются мизогинистскими.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Подробности

Журналистка поделилась видео, на котором Иванов и Петров обсуждают ее интервью с блогершей "Людой из Голливуда", в частности внешность женщин.

- Я так понимаю, что эта ведущая (все время забываю, как ее зовут), она вот тупо специализируется по тупым визави.

- А это же старый прикол "найди подружку страшнее, чем ты". Это же старая женская хитрость.

- Ну, давай откровенно, в этом случае это трудно будет сделать. Но то, что она старается, надо признать, и поощрить ее. Давай, старайся. Можно попробовать на теплотрассах поискать. Там кто-то достойный может найтись.

Диалог ютуберов Доротюк сравнила со скандальным высказыванием Владимира Остапчука о девушках "10 из 10", назвав его "невинным".

"Когда я увидела, как два здоровенных дяди сидят в кадре и обсуждают мою внешность, еще и серьезно советуют поискать "страшнее" себя среди, как я поняла, проституток с теплотрасс (хотя я бы их красоту не обесценивала, как и профессию), я вдруг задумалась", - написала Доротюк.

"Мы так кенсилили Владимира Остапчука за его - по сравнению с этими высказываниями - "невинное" 10 из 10. А каким-то Петрову и Иванову, которые имеют аудиторию аж в более 500 тысяч подписчиков на их YouTube-канале, готовы спустить их абсолютно мизогинистские высказывания с рук?", - добавила она.

По мнению ведущей, такие комментарии в публичной сфере "еще больше легализируют шейминг женщин за внешность".

"К слову, кто не в курсе, Петров (тот, что светлее) известен в медиасфере как "черный политтехнолог" и пиарщик Януковича

Напомним, в августе 2023 года в Украине разгорелся скандал из-за сексистских высказываний.

Ведущий Владимир Остапчук в своем YouTube-шоу вместе с приглашенными гостями, исполнителем POSITIFF и блогером Богданом Буше, решили обсудить, какими должны быть женщины "на 10 из 10".

В частности, осудили волосы на теле, целлюлит и лишний, по их мнению, вес.

Их суждения раскритиковали подавляющее большинство пользователей и пользовательниц соцсетей.

Недавно скандальная Фарион назвала Львов "городом диверсантов" и унизила русскоязычных украинцев.

Также мы рассказывали, что российская блогерша обвинила Брежневу в "эскортном прошлом".

Читайте РБК-Украина в Google News
жінкизвезды шоу-бизнеса