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Відому українську співачку ледь не обікрали по дорозі у Польщу: "Хлопці вчасно зорієнтувалися"

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Іванна Пашкевич

Під час концертного туру з українською співачкою Іриною Федишин та її командою трапився неприємний інцидент. Днями артистка вирушила до Польщі, де у неї був запланований виступ. Однак по дорозі виконавицю ледь не пограбували.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

Федишин натрапила на грабіжників, коли прямувала до польського міста Білосток.

Зловмисники слідкували за автобусом, де їхала техніка зірки, і пробили одне з коліс.

Ірину Федишин з командою ледь не обікрали (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Вочевидь, це було зроблено задля того, щоб обікрасти автівку.

"Моїй технічній команді спеціально прорізали колесо на заправці", - повідомила артистка.

На щастя, скоїте задумане крадіям не вдалося, адже команда Ірини швидко прийняла міри.

Ірину Федишин з командою ледь не обікрали (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"Це наше інше авто, яке возить техніку в турі. На щастя, хлопці вчасно зорієнтувалися і обікрасти не вдалося", - додала співачка.

Врешті, зіпсоване колесо замінили і вони поїхали далі в тур.

Ірину Федишин з командою ледь не обікрали (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

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