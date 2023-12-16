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Известную украинскую певицу едва не обокрали по дороге в Польшу: "Парни вовремя сориентировались"

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Иванна Пашкевич

Во время концертного тура с украинской певицей Ириной Федишин и ее командой произошел неприятный инцидент. На днях артистка отправилась в Польшу, где у нее было запланировано выступление. Однако по дороге исполнительницу чуть не ограбили.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Подробности

Федишин встретила грабителей, когда направлялась в польский город Белосток.

Злоумышленники следили за автобусом, где ехала техника звезды, и пробили одно из колес.

Ирину Федышин с командой чуть не обокрали (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Очевидно, это было сделано для того, чтобы обворовать автомобиль.

"Моей технической команде специально прорезали колесо на заправке", - сообщила артистка.

К счастью, совершить задуманное ворам не удалось, ведь команда Ирины быстро приняла меры.

Ирину Федышин с командой чуть не обокрали (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"Это наше другое авто, которое возит технику в туре. К счастью, ребята вовремя сориентировались и украсть не удалось", - добавила певица.

В конце концов испорченное колесо заменили и они поехали дальше в тур.

Ирину Федышин с командой чуть не обокрали (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Недавно мы рассказывали, что известного певца-воина обокрали в поезде УЗ.

Также мы писали, что в США ограбили дом Киану Ривза.

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