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"Є враження, що ми країна третього світу". Відомого співака-воїна обікрали в потязі УЗ

П'ятниця 15 грудня 2023 11:08
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"Є враження, що ми країна третього світу". Відомого співака-воїна обікрали в потязі УЗ Репера YARMAK обікрали в поїзді Укрзалізниці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український співак Олександр Ярмак (YARMAK), який з перших днів повномаштабного вторгнення захищає країну, повідомив, що його обікрали в потязі Укрзалізниці.

Про це він розказав у ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проект Styler).

Що сталося в потязі Укрзалізниці

Репер розповів, що він повертався з відпустки після ротації і в потязі Київ-Дніпро.

Вночі злодії відкрили купе та вкрали рюкзак з ноутбуком та екшн камерою Go Pro.

"Самі речі особливої цінності не мають, але на носіях були унікальні кадри різних бойових дій, наприклад, в ніч підриву ворогом Каховської ГЕС або штурмів лівого берегу нашими силами", - розказав Олександр.

&quot;Є враження, що ми країна третього світу&quot;. Відомого співака-воїна обікрали в потязі УЗ

Ярмак з перших днів вторгнення захищає Україну на фронті (фото: instagram.com/yarmak_music)

За його словами, також в сусідньому вагоні вкрали рюкзак у іноземця з цінною інформацією.

"І це теж дуже сумно, бо є багато волонтерів, кореспондентів з інших країн, які суттєво нам допомагають стати частиною цивілізованого світу і боротися з ворогом, але деякі наші представники нації та сервіси державних корпорацій і служб створюють враження, що ми досі є країною третього світу", - з сумом підмітив виконавець.

Також про жахливу крадіжку артист розповів у Instagram-stories.

"Порада для військових, всю інформацію, записану на девайси, зливайте на якийсь захищений гаджет", - резюмував YARMAK.

&quot;Є враження, що ми країна третього світу&quot;. Відомого співака-воїна обікрали в потязі УЗ

&quot;Є враження, що ми країна третього світу&quot;. Відомого співака-воїна обікрали в потязі УЗ

YARMAK повідомив про крадіжку в УЗ (Скриншот)

Нагадаємо, що українські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурах.

До речі, УЗ запустить новий швидкісний Інтерсіті до Тернополя.

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Укрзалізниця