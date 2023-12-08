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Будинок Кіану Рівза у США пограбували: що відомо

П'ятниця 08 грудня 2023 21:53
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Будинок Кіану Рівза у США пограбували: що відомо Кіану Рівз (фото: instagram.com/keanu.reevesss.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Правоохоронні органи Лос-Анджелеса заявили про те, що грабіжники проникли у будинок канадського актора Кіану Рівза.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал TMZ.

Перші подробиці

Згідно з інформацією видання, грабіжники, які прикрили свої обличчя лижними масками, увірвалися у будинок знаменитості.

Будинок Кіану Рівза у США пограбували: що відомо

Кіану Рівз (фото: instagram.com/keanu.reevesss.official)

Вони встигли втекти до прибуття поліції.

Через кілька годин після інциденту спрацювала сигналізація, і поліцейські знову прибули до будинку Кіану.

На записах із камер відеоспостереження видно кілька чоловіків, замаскованих лижними масками.

Імовірно, вони вкрали зброю. Невідомо, чи було викрадено щось ще. На момент пограбування власника будинку на місці не було.

Будинок Кіану Рівза у США пограбували: що відомо

Кіану Рівз (фото: instagram.com/keanu.reevesss.official)

Нещодавно у США пограбували і українську блогерку Аліну Шаманську.

Також ми писали, що Волошин "наїхав" на Єфросініну через розкішне життя.

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