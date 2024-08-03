На відому співачку напав маніяк: "Схопив за руки"

Співачка Марія Бурмака пригадала, як на неї напав маніяк. Це сталося у Харкові, де народилася та виросла артистка. На щастя, вона не постраждала.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Бурмака розповіла в інтерв'ю Олексію Суханову, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

Співачка пережила напад маніяка - деталі

Бурмака розповіла, що ще в дитинстві батько вчив її захищатися. Коли співачка була маленькою, вона вже знала, як дати відсіч тим, хто спробує її образити.

"Він мене вчив битися, фізично. Я була мала, мені було років чотири-п'ять. Він сказав, що я повинна завжди вміти дати здачі. Ну якщо десь якийсь нападник", - пригадала Бурмака.

"Він дуже чітко мені розповів, куди треба бити, вибачте, чоловіків. І в підборіддя, от, аперкоти. Він мене тренував", - додала вона.

І одного разу артистці довелося застосувати навички на практиці. На неї напав невідомий.

Бурмака розповіла, як врятувалася від нападу маніяка (скріншот)

"Я йшла в Харкові, а якісь чоловік-маніяк мене схопив за плечі, за руки. І я в цей момент, в мене був цукор, я рукою взяла цукор, прорвала пакет, сипнула йому в очі та крикнула: "Рятуйте!", - зізналася співачка.

Це її врятувало. На щастя, Бурмака не постраждала.

"Він, напевно, настільки просто очманів від цього, що я втекла. Тобто я нікуди не била, не вдаряла. А таким моментом (врятувалася), бо ще тато мене вчив реакції", - пояснила зірка.

Співачка пригадала, що батько вчив її бути спритною. На її думку, в ситуації з маніяком її врятувало не вміння битися, а саме спроможність приймати нестандартні рішення та швидко реагувати на події.

Що відомо про батька Бурмаки

Тато співачки - Віктор Бурмака. Він був істориком та публіцистом. Чоловіка не стало у 2016 році, він помер від онкології.

Архівний допис Бурмаки (скріншот)

"Ми були поряд. Я дуже вірю, що вже зараз він зустрів маму , яку дуже любив", - писала співачка в день смерті тата.