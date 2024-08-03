На известную певицу напал маньяк: "Схватил за руки"

Певица Мария Бурмака вспомнила, как на нее напал маньяк. Это произошло в Харькове, где родилась и выросла артистка. К счастью, она не пострадала.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Бурмака рассказала в интервью Алексею Суханову, которое уже вышло на его YouTube-канале.

Певица пережила нападение маньяка - детали

Бурмака рассказала, что еще в детстве отец учил ее защищаться. Когда певица была маленькой, она уже знала, как дать отпор тем, кто попытается ее обидеть.

"Он меня учил биться, физически. Я была маленькая, мне было четыре-пять лет. Он сказал, что я должна всегда уметь дать сдачи. Ну если где-то какой-то нападающий", - вспомнила Бурмака.

"Он очень четко мне рассказал, куда надо бить, извините, мужчин. И в подбородок, вот, апперкот. Он меня тренировал", - добавила она.

И однажды артистке пришлось применить навыки на практике. На нее напал неизвестный.

Бурмака рассказала, как спаслась от нападения маньяка (скриншот)

"Я шла в Харькове, а какие-то мужчина-маньяк меня схватил за плечи, за руки. И я в этот момент, у меня был сахар, я рукой взяла сахар, прорвала пакет, бросила ему в глаза и крикнула: "Спасите!", - призналась певица.

Это ее спасло. К счастью, Бурмака не пострадала.

"Он, наверное, настолько просто обалдел от этого, что я убежала. То есть я никуда не била, не ударяла. А таким моментом (спаслась), потому что папа меня учил реакции", - объяснила звезда.

Певица вспомнила, что отец учил ее быть ловкой. По ее мнению, в ситуации с маньяком ее спасло не умение биться, а именно способность принимать нестандартные решения и быстро реагировать на события.

Что известно об отце Бурмаки

Папа певицы - Виктор Бурмака. Он был историком и публицистом. Мужчины не стало в 2016 году, он умер от онкологии.

Архивное сообщение Бурмаки (скриншот)

"Мы были рядом. Я очень верю, что уже сейчас он встретил маму, которую очень любил", - писала певица в день смерти папы.