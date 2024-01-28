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Відому американську акторку обдурили на сайті знайомств: зірка розповіла про свій невдалий досвід

Дрю Беррімор (фото: instagram.com/drewbarrymore)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Ангелів Чарлі" Дрю Беррімор розповіла, як її обдурив користувач сайту знайомств. Чоловік видавав себе за іншу людину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на іменне ток-шоу акторки.

Деталі

У бесіді зі своїм співведучим, Россом Метьюзом, знаменитість розповіла, що нещодавно завела знайомство з претендентом на її серце, який представився захисником футбольної команди "Лос-Анджелес Ремс".

Дрю була вражена і відправила повідомлення чоловікові, розповідаючи йому про своє нещодавнє відвідування тренувального матчу цієї команди.

Дрю Беррімор (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Листування тривало деякий час, і згодом стало зрозуміло, що потенційний коханий Беррімор виявився не футболістом, а музикантом, який думав, що "поводиться мило".

Артистка додала, що не відразу після цього відкинула невдалого шанувальника, але остаточно вирішила з ним "порвати" після того, як він дав їй прізвисько.

"Він такий пише мені: "Гей, Дрюскі", а я думаю: "Ах ти продуманий брехливий гравець, ненавиджу тебе". Він змусив мене відчути себе круглою дурепою. Адже я навіть не знала, хто він такий", - поділилася зірка.

Дрю Беррімор (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Однак, за словами Дрю, вона недовго переживала через цю ситуацію, адже акторка ніколи не була прихильницею додатків для знайомств.

"Щоразу, коли я туди заходжу, я почуваюся не дуже добре. Довше п'яти днів не можу протриматися", - заявила знаменитість.

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