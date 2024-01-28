Известную американскую актрису обманули на сайте знакомств: звезда рассказала о своем неудачном опыте

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В беседе со своим соведущим, Россом Мэтьюзом, знаменитость рассказала, что недавно завела знакомство с претендентом на ее сердце, который представился защитником футбольной команды "Лос-Анджелес Рэмс".

Дрю была поражена и отправила сообщение мужчине, рассказывая ему о своем недавнем посещении тренировочного матча этой команды.

Дрю Бэрримор (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Переписка продолжалась некоторое время, и впоследствии стало понятно, что потенциальный возлюбленный Бэрримор оказался не футболистом, а музыкантом, который думал, что "ведет себя мило".

Артистка добавила, что не сразу после этого отвергла незадачливого поклонника, но окончательно решила с ним "порвать" после того, как он дал ей прозвище.

"Он такой пишет мне: "Эй, Дрюски", а я думаю: "Ах ты продуманный лживый игрок, ненавижу тебя". Он заставил меня почувствовать себя круглой дурой. Ведь я даже не знала, кто он такой", - поделилась звезда.

Дрю Бэрримор (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Однако, по словам Дрю, она недолго переживала из-за этой ситуации, ведь актриса никогда не была поклонницей приложений для знакомств.

"Каждый раз, когда я туда захожу, я чувствую себя не очень хорошо. Дольше пяти дней не могу продержаться", - заявила знаменитость.