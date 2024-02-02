Відомий ведучий йде служити в ЗСУ: "мобілізацію хочу сприймати як виклик"

Орест Дрималовський йде служити в ЗСУ

Про своє рішення ведучий повідомив 2 січня в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Для нього він сьогодні став крайнім.

Як зізнався Орест, як тільки йому надійшла повістка - він відразу поїхав до Львова, де стоїть на обліку, і пройшов усі етапи перед мобілізацією.

"Я не уявляю свого життя в еміграції. Хочу працювати в Україні, хочу тут створити сім’ю і будувати власну справу, хочу, щоб тут жили мої майбутні діти. Щоб це все було - потрібно зберегти державу", - наголосив журналіст.

"Щоб зберегти державу - потрібно піти у військо, коли держава цього потребує. Логіка максимально проста", - продовжив він.

Орест Дрималовський (фото: facebook.com/drymalovsky)

Дрималовський не приховує: йому страшно, тому до мобілізації він готувався насамперед морально.

"Пройшов кілька тренінгів з надання першої домедичної допомоги. Практикував основи вогневої підготовки. Чи цього достатньо? Звісно, ні. Мобілізацію хочу сприймати як виклик. Намагатимусь постійно вдосконалювати свої навички, аби бути максимально ефективним там, де буду", - розповів ведучий.

Орест також переконаний, що проведення мобілізації в Україні є питанням справедливості, особливо з огляду на те, що багато військових потребують невідкладного відпочинку.

Орест Дрималовський (фото: facebook.com/drymalovsky)

Чоловік сподівається, що “українці гідно пройдуть цей тест на дорослість, а не шукатимуть шляхів через Тису чи корупційних рішень”.

Коротка біографія Ореста Дрималовського

Дрималовський у журналістиці з 2015 року.

Вчився у Львівському національному університеті імені Івана Франка, працював у кількох львівських інтернет-виданнях.

У 2019-му став кореспондентом новин львівського телеканалу "Перший Західний". Згодом - ведучим програми "Очі" на цьому ж телеканалі.

Влітку 2020-го він переїхав до Києва і став кореспондентом на СТБ.