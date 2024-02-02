Данилко прокоментував довічну заборону на в’їзд до ОАЕ: "це особиста помста"

Нещодавно численні ЗМІ писали про те, що Андрію Данилку довічно заборонили в'їжджати на територію ОАЕ. Начебто таке рішення влада Еміратів ухвалила після виступу артиста на корпоративі в Дубаї в 2022 році, під час якого він висловлював свою проукраїнську позицію, а причиною заборони назвали "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Деталі заборони відвідувати ОАЕ Андрію Данилко

Донедавна Данилко навіть не знав про свій "ба", але отримав підтвердження з власних джерел.

Він повідомив, що виступав він не на корпоративі, а на концерті, куди могли прийти всі охочі. По-друге, офіційна причина довічної заборони на його перетин кордону ОАЕ не вказана в жодному документі.

"Треба розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів - це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста. Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали та публічно з них сміємося. А тим часом пісні Сердючки й досі лунають на новорічних вечірках по всій Росії. І вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти", - розказав Андрій Данилко.

Андрій Данилко прокоментував заборону вїзду до ОАЕ (прес-служба)

За словами артиста, він не засмучується та готується й надалі збирати повні зали по всьому світу, підтримувати Україну та висміювати російських пропагандистів.