Відомий ведучий розповів, де живе і чим займається старший син Ірини Білик

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посилання на YouTube-канал Слави Дьоміна.

Деталі

Так, зі слів Дьоміна, старший син виконавиці проживає разом із нею за кордоном.

"У нього є власний гурт. Грає на барабанах і гітарі. Іноді дає концерти. Зараз Гліб перебуває в Іспанії, де живе Ірина Білик із сином Табрізом (син співачки від її третього чоловіка, режисера Аслана Ахмадова)", - розповів ведучий.

Гліб Оверчук з молодшим братом та екс-нареченою (фото: facebook.com/bilyk.iryna)

Хоч і Гліб ходить на мітинги на підтримку України та активно висвітлює тему війни у своєму блозі, сюди він поки не приїжджав, каже Слава.

Старший син Ірини Білик фото: instagram.com/hlibover.mp4)

Нагадаємо, восени 2020 року Гліб освідчився своїй дівчині Алісі, однак до шлюбу справа так і не дійшла. Зараз у нього нова кохана.

Відомо, що з батьком свого старшого сина, моделлю Андрієм Оверчуком, Ірина Білик була одружена всього чотири роки. Гліб народився в 1999 році. Пара розлучилася через два роки після народження дитини.