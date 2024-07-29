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Відомий ведучий розповів, де живе і чим займається старший син Ірини Білик

Понеділок 29 липня 2024 09:30
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Відомий ведучий розповів, де живе і чим займається старший син Ірини Білик Старший син Ірини Білик (фото: facebook.com/bilyk.iryna)
Автор: Іванна Пашкевич

Український радіоведучий Слава Дьомін розповів, де живе і чим займається 25-річний син Ірини Білик Гліб Оверчук.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посилання на YouTube-канал Слави Дьоміна.

Деталі

Так, зі слів Дьоміна, старший син виконавиці проживає разом із нею за кордоном.

"У нього є власний гурт. Грає на барабанах і гітарі. Іноді дає концерти. Зараз Гліб перебуває в Іспанії, де живе Ірина Білик із сином Табрізом (син співачки від її третього чоловіка, режисера Аслана Ахмадова)", - розповів ведучий.

Відомий ведучий розповів, де живе і чим займається старший син Ірини Білик

Гліб Оверчук з молодшим братом та екс-нареченою (фото: facebook.com/bilyk.iryna)

Хоч і Гліб ходить на мітинги на підтримку України та активно висвітлює тему війни у своєму блозі, сюди він поки не приїжджав, каже Слава.

Відомий ведучий розповів, де живе і чим займається старший син Ірини Білик

Старший син Ірини Білик фото: instagram.com/hlibover.mp4)

Нагадаємо, восени 2020 року Гліб освідчився своїй дівчині Алісі, однак до шлюбу справа так і не дійшла. Зараз у нього нова кохана.

Відомо, що з батьком свого старшого сина, моделлю Андрієм Оверчуком, Ірина Білик була одружена всього чотири роки. Гліб народився в 1999 році. Пара розлучилася через два роки після народження дитини.

Нещодавно Ірина Білик зворушила рідкісним фото восьмирічного сина.

Також ми писали, що Христину Соловій захейтили за "вульгарні" танці під час виступу з виконавицею.

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