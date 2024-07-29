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Известный ведущий рассказал, где живет и чем занимается старший сын Ирины Билык

Понедельник 29 июля 2024 09:30
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Известный ведущий рассказал, где живет и чем занимается старший сын Ирины Билык Старший сын Ирины Билык (фото: facebook.com/bilyk.iryna)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский радиоведущий Слава Демин рассказал, где живет и чем занимается 25-летний сын Ирины Билык Глеб Оверчук.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Славы Демина.

Подробности

Так, по словам Демина, старший сын исполнительницы проживает вместе с ней за границей.

"У него есть собственная группа. Играет на барабанах и гитаре. Иногда дает концерты. Сейчас Глеб находится в Испании, где живет Ирина Билык с сыном Табризом (сын певицы от ее третьего мужа, режиссера Аслана Ахмадова)", - рассказал ведущий.

Известный ведущий рассказал, где живет и чем занимается старший сын Ирины Билык

Глеб Оверчук с младшим братом и невестой (фото: facebook.com/bilyk.iryna)

Хотя Глеб ходит на митинги в поддержку Украины и активно освещает тему войны в своем блоге, сюда он пока не приезжал, говорит Слава.

Известный ведущий рассказал, где живет и чем занимается старший сын Ирины Билык

Старший сын Ирины Билык (instagram.com/hlibover.mp4)

Напомним, осенью 2020 года Глеб сделал предложение своей девушке Алисе, однако до брака дело так и не дошло. Сейчас у него новая любимая.

Известно, что с отцом своего старшего сына, моделью Андреем Оверчуком, Ирина Билык была замужем всего четыре года. Глеб родился в 1999 году. Пара развелась через два года после рождения ребенка.

Недавно Ирина Билык тронула редким фото восьмилетнего сына.

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